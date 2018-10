Infarto Nichi Vendola | operato d’urgenza al Gemelli di Roma Come sta | ultime notizie

Infarto per Nichi Vendola - è in terapia intensiva : Malore per Nichi Vendola . Lunedì scorso, l'ex governatore pugliese ha accusato un malessere ed è stato ricoverato presso l'Ospedale Gemelli di Roma, dove gli è stato diagnosticato un Infarto. ...

Nichi Vendola colpito da Infarto - operato - non è in pericolo : Lunedì scorso Nichi Vendola, accusando un malessere, è stato ricoverato all'Ospedale Gemelli di Roma, dove gli è stato diagnosticato un infarto. A Vendola, sottoposto a intervento chirurgico, è stato ...

Nichi Vendola colpito da Infarto : L'ex governatore della Puglia è stato sottoposto a un intervento per l'applicazione di uno stent al Policlinico Gemelli di...

Nichi Vendola in terapia intensiva per Infarto - ma non è in pericolo di vita : Nichi Vendola ha avuto un infarto ed è stato ricoverato d'urgenza al Policlinico Gemelli di Roma. L'ex governatore pugliese, leader di Sinistra ecologia e libertà, ha sessant'anni ed è stato colpito da un malore mentre si trovava a Roma. Sottoposto a intervento chirurgico, gli è stato applicato uno stent. Nei prossimi giorni - si apprende sempre da fonti Sinistra Italiana Leu - ...

Nichi Vendola operato dopo un Infarto : non è in pericolo di vita - : L'ex governatore pugliese è stato colto da malore a Roma. Ricoverato d'urgenza, si trova ora nel reparto di Terapia Intensiva del Policlinico Gemelli

Nichi Vendola colpito da un Infarto - l'ex governatore della Puglia ricoverato a Roma : Nichi Vendola, ex governatore della Puglia, ha avuto un infarto ed è stato ricoverato al Policlinico Gemelli, a Roma. È stato colto dal malore lunedì 15 ottobre. Gli sarebbe stato applicato uno stent e, dopo l'intervento, sarebbe stato ricoverato nel reparto di Terapia intensiva. Non sarebbe, comunque, in pericolo di vita. Nei prossimi giorni verranno date ulteriori notizie sullo stato di salute di Vendola.Il politico ha ...

Infarto per Nichi Vendola - ricoverato d’urgenza a Roma : Nichi Vendola è stato colpito da un Infarto: l'ex presidente della Regione Puglia è stato colto da un malore a Roma ed è stato trasportato d'urgenza al Policlinico Gemelli di Roma. Secondo le prime informazioni fornite dai medici, Vendola non è in pericolo di vita e gli è stato applicato uno stent.Continua a leggere

Nichi Vendola colpito da un Infarto - è in terapia intensiva al Gemelli di Roma : infarto per Nichi Vendola. L'ex governatore della Puglia dal 2005 al 2015 non è in pericolo di vita ma si trova ricoverato in terapia intensiva al Gemelli di di Roma. Vendola, 60...

Nichi Vendola colpito da Infarto : ricoverato in terapia intensiva. “Non è in pericolo di vita” : Nichi Vendola è stato colpito da infarto ed è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli. Lo scrive la versione online del Corriere della Sera. L’ex governatore della Puglia, continua il giornale, ha avuto un problema alle coronarie e, secondo fonti sanitarie, non è in pericolo di vita. L'articolo Nichi Vendola colpito da infarto: ricoverato in terapia intensiva. “Non è in pericolo di vita” proviene da Il Fatto ...

Infarto per Nichi Vendola : ricoverato in terapia intensiva : Infarto per Nichi Vendola: l’ex governatore pugliese si trova adesso in terapia intensiva ma, dalle prime informazioni, non sembra essere in pericolo di vita. Dopo il malore è stato ricoverato d’urgenza al Policlinico Gemelli di Roma, dove ha subito un intervento per l’applicazione di uno stent. L’intervento è riuscito. L'articolo Infarto per Nichi Vendola: ricoverato in terapia intensiva sembra essere il primo su Meteo ...