Incontro Tria-Abi | Gros-Pietro | Intesa | | ' nessuna stangata banche | correntisti stiano

Il ministro delle Finanze svizzero vede Tria : 'Incontro positivo' : Roma, 5 ott., askanews, - Incontro 'molto positivo' oggi a Roma del consigliere federale della Svizzera Ueli Maurer, capo del dipartimento delle Finanze, con il suo omologo italiano Giovanni Tria. ...

SALVINI - "BABY-CAMORRISTI? VIA PATRIA POTESTÀ AI GENITORI"/ Napoli : Incontro con Arturo - 17enne accoltellato : SALVINI a Napoli, ultime notizie “Vedrò la gente per bene”, ma in città sono pronte numerose proteste. Il ministro dell'interno atteso questa mattina nel capoluogo campano(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 17:48:00 GMT)

MANOVRA - ITALIA "BOCCIATA" A EUROGRUPPO/ Tria rientra a Roma : Incontro Mattarella-Conte - premier tiene su 2 - 4% : MANOVRA, ITALIA "bocciata" a EUROGRUPPO: Tria rientra a Roma in anticipo. Al Quirinale vertice Mattarella-Conte, ma il premier tiene sul deficit al 2,4% e appoggia Salvini e Di Maio.(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 08:42:00 GMT)

Tria rassicura l'Ue ma a Juncker non basta : "Rigidi con l'Italia o sarà la fine dell'euro" | Conte da Mattarella : "Incontro proficuo" : Il ministro dell'Economia ha invitato i partner europei a stare "tranquilli" e ha rassicurato sul fatto che "il debito-Pil scenderà nel 2019". Poi il rientro a Roma anticipato a Roma senza partecipare all'Ecofin. Tensione sui titoli italiani: spread più alto, la Borsa fallisce il recupero.

Tria rassicura l'Ue sulla Manovra - ma a Juncker non basta : 'Rigidi con Roma' - Conte da Mattarella : 'Incontro proficuo' : Tria: "Se non vinciamo la scommessa sulla crescita, cambieremo la Manovra" - Il 2,4% "è un numero che non corrisponde esattamente ad alcune regole europee, ma fa parte della normale dinamica europea: ...

Tria rassicura l'Europa sulla Manovra : 'Ue stia tranquilla - debito-Pil scenderà' - Conte da Mattarella : 'Incontro proficuo' : Tria anticipa il rientro in Italia e non partecipa all'Ecofin - Il ministro Tria, dopo la sua partecipazione ai lavori dell'Eurogruppo a Lussemburgo, anticiperà il suo rientro in Italia e dunque non ...

Tria - blitz all'Eurogruppo : "Ue stia tranquilla" | Conte da Mattarella : "Incontro proficuo" : Il ministro dell'Economia ha invitato i partner europei a stare "tranquilli" e ha rassicurato sul fatto che "il debito-Pil scenderà nel 2019". Poi il rientro a Roma anticipato a Roma senza partecipare all'Ecofin. Tensione sui titoli italiani: spread più alto, la Borsa fallisce il recupero.

Rimpatriata Berlusconi-Salvini ad Arcore - per Rai e amministrative nuovo Incontro : Due ore di riunione ad Arcore tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. Un incontro al quale hanno preso parte anche Antonio Tajani e Giancarlo Giorgetti e che fonti di Forza Italia definiscono un "incontro positivo" anche se ambienti del centrodestra precisano che nessuna decisione è stata presa. Che il leader della Lega avesse deciso che la ''visita'' al Cavaliere dovesse rimanere in ambito privato è ormai noto tanto che i dossier ...

Dombrovskis : con Tria Incontro molto positivo - obiettivi condivisi : Roma, 7 set., askanews, - Il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis parla di 'incontro molto positivo' con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, a margine delle riunioni informali di Eurogruppo e Ecofin, a Vienna. 'Abbiamo una visione condivisa della situazione economica e degli obiettivi del prossimo bilancio - ...

