Incidente al centro commerciale | uomo precipita su una donna dal piano superiore

Roma - i rilievi dell' Incidente mortale in pieno centro : Nuovo incidente mortale al centro di Roma . Un uomo di 72 anni, di nazionalità inglese ma residente a Roma , e sua figlia, sono stati travolti da un Suv che viaggiava sulla corsia preferenziale nel ...

Incidente in moto vicino al centro commerciale : Federico muore a 23 anni : Lo schianto tremendo è avvenuto intorno alle 20.30 nei pressi di Etnapolis, nel catanese. Per la giovane vittima non c'è...