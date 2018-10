Inchiesta su Khashoggi ucciso nel consolato I turchi | Prove certe

Riad agli Usa - Inchiesta per Khashoggi : 17.27 Il console dell'Arabia Saudita a Istanbul è stato richiamato in patria a due settimane dalla scomparsa del giornalista saudita Khashoggi, entrato nel consolato di Istanbul e mai più uscito. A Riad è arrivato il segretario di stato Usa,Pompeo,che ha ricevuto da parte del re e del principe ereditario,Salman rassicurazioni per "una inchiesta trasparente",dopo la perquisizione della polizia turca nella sede del consolato arabo. ...