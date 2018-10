Incentivi Inps ai medici che tagliano le prestazioni e riducono le liste di invalidità

Inps - la lettera pubblica di un medico : “Quegli Incentivi sono una ignominia. Non li riceverò - ma danneggiano tutti” : “E’ insopportabile il timore che il paziente che si affida alle nostre decisioni, possa dubitare che il giudizio sia a scopo di lucro. Oltre all’evidente ignominia, si vuole minare la stessa democrazia mettendo in discussione i principi fondamentali su cui dovrebbe fondarsi”. A scriverlo è F.M., medico legale tra i 900 esterni che lavorano a partita Iva presso le sedi Inps nazionali, con un contratto triennali che terminerà a dicembre 2018. Non ...