Incendio ancora attivo a Milano | il Comune | Non c' è allarme per la salute

Milano - Incendio Bovisasca : aria ancora irrespirabile/ Avviso ai cittadini “Tenete chiuse porte e finestre” : Milano, incendio Bovisasca: aria ancora irrespirabile. Avviso ai cittadini da parte degli esperti: “Tenete chiuse porte e finestre e sostate il meno possibile negli spazi aperti"(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 09:21:00 GMT)

Milano : Vigili Fuoco ancora al lavoro per domare Incendio capannone : Milano, 15 ott. (AdnKronos) - Sono ancora al lavoro i Vigili del Fuoco per domare definitivamente le fiamme che sono divampate ieri sera verso le 21 alla Bovisasca, all'interno di un'azienda di stoccaggio rifiuti, che si trova in via Chiasserini. Secondo le previsioni del Comune di Milano le operazi

VENEZIA - Incendio TEATRO LA FENICE : 2 INTOSSICATI/ Ultime notizie video : determinanti ancora vigili del fuoco : VENEZIA, INCENDIO al TEATRO La FENICE 22 anni dopo la tragedia del 1996: Ultime notizie video, 2 INTOSSICATI ma fiamme subito fermate. Sovrintendente, "abbiamo imparato da storia"(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 12:28:00 GMT)

Pisa - ancora attivo l'Incendio a Vicopisano : Dalle prime ore della mattina sono in azione gli aerei antincendio, i vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile - È ancora attivo l'incendio che da lunedì sera divampa sul monte Serra in ...

Incendio Monte Serra a Pisa : fiamme ancora alte - l’incubo non è ancora finito : L'Incendio del Monte Serra nel Pisano - che tre giorni fa, nella notte del 24 settembre, ha distrutto più di mille ettari di boschi e fatto sfollare centinaia di persone - non è ancora spento. L'Incendio, di natura dolosa, ha distrutto anche alcune case.Continua a leggere

Incendio Pisa - fiamme ancora alte sul Monte Serra : rogo riprende a Vicopisano. Sindaco di Calci : “Governo stanzi i fondi” : C’è un fronte dell’Incendio sul Monte Serra, nel Pisano, che non è ancora spento. Anzi nella zona di Lugnano, nel comune di VicoPisano, c’è stata una ripresa sul crinale sopra la località Noce e le fiamme sono alte e ben visibili anche a grande distanza. Sul posto stanno già operando le squadre vigili del fuoco e i volontari della Protezione Civile. Sul resto del Monte, sul territorio del comune di Calci, il rogo è praticamente ...

Incendio nel Pisano : ancora al lavoro 100 vigili del fuoco : vigili del fuoco ancora al lavoro con 100 uomini, 4 Canadair e un elicottero per spegnere gli incendi che stanno interessando il Monte Serra nei comuni di Calci e VicoPisano. Dal pomeriggio gli interventi sono agevolati dal miglioramento delle condizioni meteo con l’attenuazione delle raffiche di vento. Le maggiori criticità sono riscontrate sempre nel comune di VicoPisano, nelle frazioni Cucigliana, Noce e nel comune di Vecchiano, in ...

Pisa - Incendio Monte Serra : fiamme ancora alte/ Ultime notizie - aeroporto ancora chiuso : Pisa, incendio Monte Serra: fiamme ancora alte. Ultime notizie, ancora in corso le operazioni di spegnimento del rogo: l'aeroporto è ancora chiuso, stop a voli(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 11:30:00 GMT)

Incendio nel Pisano - evacuata un’altra frazione di Vicopisano : rogo non ancora domato - le fiamme si stanno spostando : Il fronte dell’Incendio sui monti Pisani, dove la situazione è leggermente migliorata, ha comunque costretto la protezione civile a decidere, per precauzione, l’evacuazione della frazione di Noce, nel comune di VicoPisano. I circa 300 abitanti erano stati preallertati gia’ stamani. Dopo il rientro nelle loro abitazioni di circa 300 persone, fatte allontanare dalle case nella notte e nelle prime ore di stamani, il numero degli ...

ROMA - Incendio METRO A : STAZIONI CHIUSE/ Ultime notizie - caos Termini : linea non ancora ripristinata : ROMA, METRO A chiusa da Termini a Ottaviano: fumo in galleria. Ultime notizie, bus sostitutivi e disagi per i pendolari. Sembrerebbe essersi verificato un guasto su alcuni cavi elettrici(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 23:34:00 GMT)