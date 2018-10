Incendio a Milano | centro invaso da puzza e aria irrespirabile | corsa alle mascherine

Incendio a Milano - odore di bruciato in tutta la città. L’Arpa rassicura : nessun rischio per la salute : Ancora una discarica abusiva a Milano. I carabinieri del Nucleo operativo ecologico, hanno sequestrato un capannone a Cornaredo, nell’hinterland Nord-Ovest, dove sono stai trovati 1.200 metri cubi di rifiuti speciali stoccati abusivamente. A far scattare le indagini sono stati gli abitanti della zona insospettiti dal continuo via vai di camion. Cos...

Psicosi fumo e puzza a Milano dopo l'Incendio a Cornaredo - boom di mascherine : È il meteo il principale responsabile dell'aria irrespirabile di Milano in seguito al grosso incendio scoppiato domenica sera alla IpB Italia di via Chiasserini, ditta di stoccaggio rifiuti che ...

Milano - Incendio a Quarto Oggiaro : cambia il vento - odore percepito in diverse zone della città : “Oltre al campionamento di microinquinanti, che prosegue in maniera continua dalla notte in cui è divampato l’incendio in via Chiasserini a Quarto Oggiaro, Arpa sta effettuando misure speditive anche in altre zone di Milano, a seguito di varie segnalazioni di odori riferibili al rogo. Le strumentazioni non rilevano presenza anomala di sostanze tossiche“: lo spiega in una nota Arpa Lombardia. “L’odore oggi viene ...

Aria irrespirabile e puzza di fumo a Milano a tre giorni dall'Incendio di un deposito in periferia : Dalla Stazione Centrale a piazza Duomo, si sente ancora forte l'odore di fumo in numerose zone di Milano. È la conseguenza dell'incendio scoppiato la sera del 14 ottobre nella ditta IPB di via Chiasserini tra Quarto Oggiaro e la Bovisasca.Dalla periferia nord, il vento ha portato verso sud - e quindi verso il centro della città - la puzza molto simile a quella della plastica bruciata sprigionata dalla colonna di fumo che si ...

Incendio Milano : puzza e aria irrespirabile/ Ultime notizie - molti cittadini in farmacia per le mascherine : Milano, Incendio Bovisasca: aria ancora irrespirabile. Avviso ai cittadini da parte degli esperti: “Tenete chiuse porte e finestre e sostate il meno possibile negli spazi aperti"(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 12:38:00 GMT)

Incendio a Milano - psicosi per l’aria È corsa alle mascherine Mappa : Nella mattina di mercoledì l’odore acre si avvertiva anche in centro. Gli esperti rassicurano sui rischi per la salute ma invitano i cittadini a tenere le finestre chiuse per precauzione. Vigili del fuoco ancora al lavoro: «Ci vorranno giorni»

Incendio ancora attivo a Milano - il Comune : "Non c'è allarme per la salute" : "Il cattivo odore è fastidioso ma dai primi esami sull'aria non ci sono segnali di pericolo", così il Comune a Tgcom24. Vigili del fuoco al lavoro

Milano - aria irrespirabile dopo l’Incendio : «Chiudete le finestre» : «Odore acre», «aria irrespirabile». Da domenica, da quando un capannone di rifiuti ha preso fuoco in via Chiasserini, in zona Bovisasca di Milano, la nube di fumo sprigionata, un’alta colonna che si vedeva a distanza, è stata spinta dal vento prima nella parte Ovest di Milano, poi fino al centro, al Duomo e alla stazione Centrale. Sono allarmati i residenti, che chiedono delucidazioni in municipio: alcuni hanno cominciato a indossare una ...

Incendio a Milano - psicosi per la puzza e l'aria irrespirabile. Corsa alle farmacie per le mascherine : Aria irrespirabile in buona parte di Milano. Il fumo dell'Incendio al deposito di via Chiasserini, non ancora spento, si sta diffondendo dalla Bovisasca nel resto della città. Finestre chiuse, Corsa ...

Incendio a Milano - psicosi per puzza e aria irrespirabile Corsa alle mascherine Mappa : Nella mattina di mercoledì l’odore acre si avvertiva anche molto lontano dal luogo dell’Incendio, da Città Studi al centro. Gli esperti rassicurano sui rischi per la salute ma invitano i cittadini a tenere le finestre chiuse per precauzione

Incendio Milano - nube avvolge il cuore della città : puzza e disagi : Dalla Stazione Centrale a piazza Duomo, si sente ancora forte l’odore di fumo in numerose zone di Milano, ancora conseguenza dell’Incendio scoppiato la sera del 14 ottobre nella ditta IPB di via Chiasserini tra Quarto Oggiaro e la Bovisasca. Dalla periferia nord, il vento ha portato verso sud, cioe’ verso il centro della citta’, la puzza molto simile a quella della plastica bruciata sprigionata dalla colonna di fumo che ...

Milano - Incendio Bovisasca : aria ancora irrespirabile/ Avviso ai cittadini “Tenete chiuse porte e finestre” : Milano, incendio Bovisasca: aria ancora irrespirabile. Avviso ai cittadini da parte degli esperti: “Tenete chiuse porte e finestre e sostate il meno possibile negli spazi aperti"(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 09:21:00 GMT)

Milano - Incendio Bovisasca : terzo giorno di aria irrespirabile. Gli esperti : «Tenete le finestre chiuse» : Le segnalazioni sono arrivate da via Washington, via Solari, San Siro, dal Giambellino e da buona parte del Municipio 7. «Cos'è questo odore acre?», «Perché l'aria è irrespirabile?». La nube di fumo ...

Milano : Arpa - Incendio non rilascia inquinanti pericolosi : Milano, 16 ott. (AdnKronos) - L'incendio scoppiato due giorni fa a Milano in una ditta in via Chiasserini, in zona Quarto Oggiaro, è ancora in corso, ma non sta rilasciando nell'atmosfera inquinanti pericolosi. E' quanto si comunica da Arpa Lombardia. In alcune zone del capoluogo lombardo si percepi