Inbox by Gmail v1 78 si avvia alla fase terminale e rimuove l’opzione per disabilitare le

Google : addio Inbox - tutta la posta sull'app Gmail : L’app postale sperimentale chiuderà il prossimo marzo. Ma le funzionalità di maggior successo sono già o saranno implementate sulla piattaforma standard

Google anticipa le pulizie di primavera e dice addio a Inbox by Gmail - che sarà interrotto nel 2019 : Google annuncia, con un breve ma dettagliato comunicato, che Inbox by Gmail è arrivato al capolinea e quindi sarà interrotto verso la fine di marzo 2019, cessando di funzionare. L'articolo Google anticipa le pulizie di primavera e dice addio a Inbox by Gmail, che sarà interrotto nel 2019 proviene da TuttoAndroid.

Google toglie la possibilità di salvare i link su Inbox by Gmail : Google toglie la possibilità di salvare i link su Inbox tramite il menu di condivisione di Android, rimuovendo anche l'estensione per la versione Web. L'articolo Google toglie la possibilità di salvare i link su Inbox by Gmail proviene da TuttoAndroid.