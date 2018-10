Inaspettato regalo per Huawei P8 Lite 2017 TIM | con aggiornamento 362 la GPU Turbo?

Inaspettato regalo per Samsung Galaxy S8 e Note 8? Spuntano tracce di AR Emoji : Potrebbero esserci novità molto importanti all'orizzonte per gli utenti che sono in possesso di un Samsung Galaxy S8 e di un Note 8, almeno stando ad alcuni indizi che sono stati segnalati dal pubblico oggi 11 dicembre. Dopo il ritardo accumulato dal top di gamma 2017 della serie S in merito alla patch di agosto, come avrete notato anche dal nostro approfondimento della scorsa settimana, stavolta tocca soffermarsi su un mistero ancora non ...