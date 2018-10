In una scuola in Crimea sono stati uccisi 17 studenti

Attentato Crimea - bomba e sparatoria in una scuola : 18 morti/ Ultime notizie - killer sarebbe studente suicida : Crimea, esplode bomba in un istituto scolastico: almeno 13 morti e 70 feriti. Media Ucraina, "forse più esplosioni e spari contro studenti": Ultime notizie, Russia non esclude terrorismo(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 15:33:00 GMT)

Bomba esplode in una scuola all'ora di pranzo : strage di studenti in Crimea : Si alza la tensione nella penisola ucraina annessa dalla Russia: l'esplosione in un istituto tecnico di Kerch è stata...

Palpeggiamenti su una ragazzina davanti ad una scuola : condannato un operaio : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da ...

Custode di una scuola aggredito e ferito da due minorenni nel Napoletano : Due giovanissimi, quasi sicuramente minorenni, hanno aggredito e ferito il Custode dell'Istituto tecnico industriale 'Enrico Medi' in via Buongiovanni a San Giorgio a Cremano. L'episodio è accaduto ...

Lecco : ruba cibo dalla mensa di una scuola - arrestato : Milano, 16 ott. (AdnKronos) - Un uomo di 39 anni è stato arrestato per aver rubato cibo dalla mensa di una scuola elementare. E' accaduto la scorsa notte a Garlate, in provincia di Lecco. L'uomo, residente in provincia di Bergamo e già noto alle forze di polizia, è stato sorpreso dai carabinieri del

Paura in una scuola italiana. 1.500 studenti evacuati d’urgenza. 25 le persone trasportate in ospedale. Ora finalmente si scopre cosa è successo : È successo quello che non doveva succedere all’istituto Parentucelli-Arzelà di Sarzana dove sono stati evacuati 1500 studenti. A metà mattina la scuola è stata evacuata dopo che alcuni studenti hanno iniziato ad avvertire dei malori e difficoltà a respirare. Sul posto sono intervenuti il 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Ventidue ragazzi sono stati portati al pronto soccorso. In base ai primi rilievi dei militari, pare che a causare ...

Foggia - Francesco mangerà con i compagni : sarà assistito da tirocinanti di una scuola per operatori sanitari : Francesco avrà un operatore al fianco che gli permetterà di mangiare a scuola. Dopo le polemiche e la denuncia della mamma Loredana De Cata, è stata trovata una soluzione. L’alunno di 11 anni infatti, iscritto alla quinta elementare dell’Istituto Santa Chiara-Paola-Altamura di Foggia, a causa della sua disabilità (una paralisi cerebrale infantile) ha bisogno di un assistente che lo imbocchi durante il pranzo. Un servizio che però ...

Via il maiale - sì al cous cous : scontro in una scuola a Peschiera : Nelle nostre scuole si mangia sano ed equilibrato, si insegna ai bambini anche attraverso l'alimentazione ad essere uomini e donne preparati ad affrontare il mondo. Soprattutto, nella nostra città ...

Scuola : assessore Padova - non escluderemo nessuna famiglia straniera bisognosa : Padova, 15 ott. (AdnKronos) - "L’applicazione da parte della Regione Veneto di ulteriori requisiti oltre all’ISEE per ottenere il contributo regionale sull’acquisto dei testi scolastici per le famiglie straniere è un vero e proprio schiaffo al diritto fondamentale all’istruzione". Lo sottolinea l’as

Scuola : Gruppo Zaia - buono libri - nessuna discriminazione : Venezia, 15 ott. (AdnKronos) - “Il primo a discriminare è il Partito Democratico veneto, che vorrebbe gli italiani sobbarcati di autorizzazioni e documenti, e gli stranieri di eccezioni e proroghe. Noi sosteniamo che se una Legge c’è, la devono rispettare tutti”. Sono le affermazioni, affidate a una

Preside sospende bullo dalla scuola e lo manda ad assistere gli anziani di una casa di riposo : Accade all'Isola d'Elba, dove un ragazzo che aveva picchiato un compagno è stato spedito in un centro diurno ad assistere anziani e malati di alzheimer.Continua a leggere

Nei suoi 20 anni di vita la rivista ha sempre affermato il valore pedagogico, formativo ed educativo dello studio scolastico delle discipline scientifiche.

Scuola cattolica : Chiosso - Univ. Torino - - personalizzazione non è 'moda' ma 'visione d'insieme del ragazzo' capace di dare vita ad 'una ... : ... Cicatelli , Cssc, , 'su personalizzazione si è combattuta battaglia di politica scolastica con pregiudiziali ideologiche' La personalizzazione non è 'una delle tante e ricorrenti 'mode scolastiche'".

Maltempo Sardegna : danni a una scuola di Quartu - chiusa per 10 giorni : In seguito ai vari sopralluoghi mirati alla verifica della tipologia e dell’entità degli eventuali danni provocati dal recente evento meteorologico in Sardegna, in virtù delle disposizioni del Sindaco di Quartu Sant’Elena che aveva prorogato anche per venerdì la chiusura delle scuole di competenza comunale, sono emersi alcuni problemi nel plesso della scuola secondaria di primo grado di via Turati. L’Amministrazione ha pertanto ritenuto ...