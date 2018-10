In un silo | su una gru o appesi su una montagna gli hotel più stravaganti del mondo

Inaugurazione asilo comunale - Scozzari : 'Lavoro di squadra straordinario' : Con soli 26 mila euro e con i lavori fatti in economia e con lo straordinario impegno degli operai comunali che hanno messo giornalmente,lavorando alacremente siamo riusciti a consegnare un ...

Il silos di Prosecco esplode come una bottiglia : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Dl migranti e sicurezza - ok unanime dal Consiglio dei ministri - Salvini : 'Stop domanda asilo se pericolosità o condanna' : Il Consiglio dei ministri ha approvato all'unanimità il decreto che ha unificato i precedenti testi su sicurezza e migranti . Si tratta, per il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, di "un passo in ...

New York - tre bambini e due adulti accoltellati in un asilo nido del Queens da una dipendente della struttura : Pugnalate allo stomaco, a un orecchio, alle labbra e al mento. Così sono state ferite tre bambine rispettivamente di tre giorni, venti giorni e un mese di vita, in un asilo nido del Queens, a New York. Responsabile dell’aggressione è una dipendete della struttura, di 52 anni, che ha colpito con un coltello anche il padre di un bambino dell’asilo e una collega. La donna è stata ritrovata priva di sensi dalla polizia, con un polso ...

Modica - aperto l'asilo nido comunale : Oggi a Modica si e' tenuta l’apertura ufficiale dell'asilo nido comunale per l’anno 2018/2019. presente il sindaco Ignazio Abbate.

"In Svizzera c'è una grande carenza di umanità nel campo dell'asilo" : G.: Diciamo che non è stato sempre facile, ma nei momenti più difficili mi ha sempre aiutato fare sport, andare in montagna, in bicicletta o a nuotare. Ho poi la fortuna di vivere in mezzo alla ...

Luigi Di Maio a La Stampa : "Non siamo come Orban - gli eritrei hanno diritto di chiedere asilo. Ma la solidarietà deve essere una missione europea" : No, il governo italiano non si sta comportando come l'Ungheria di Viktor Orban sul fronte migranti. A rivendicarlo, in un'intervista a La Stampa, è il vicepremier Luigi Di Maio."L'Ungheria di Orban alza muri di filo spinato e rifiuta i ricollocamenti. Per quello che mi riguarda chi non aderisce ai ricollocamenti non ha diritto ai finanziamenti europei. Noi le quote le accettiamo. Tanto è vero che i migranti della Diciotti sono ...