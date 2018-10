In un comma il dietrofront del governo su Autostrade : Un emendamento rimette in pista Autostrade, nella partita del Ponte Morandi di Genova. Un emendamento dell’ultimo minuto, votato dalla maggioranza gialloverde. Basta togliere una parola: «propedeutiche», per aprire la strada a un possibile coinvolgimento del concessionario quantomeno nelle operazioni di demolizione. O addirittura nella progettazion...