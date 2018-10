In questo mondo spaventoso c' è anche chi è capace di rivalutare l' expertise

Fabio Volo : 'Visione del mondo di questo Governo non è la mia - Salvini è 'figlio' del PD' : Nella puntata di questo giovedì 11 ottobre della nota trasmissione radiofonica Un giorno da pecora, in onda su Radio Uno e condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, è intervenuto il noto scrittore, attore e conduttore Fabio Volo, il quale ha parlato anche un po' a sorpresa di temi strettamente di attualita' Politica. Vediamo le parti salienti di quello che ha affermato. Fabio Volo: 'Salvini è popolare a causa di quelli di prima, tornerei ...

Anne Hathaway : «A questo mondo se sei nero o gay non conti nulla» : Anne HathawayAnne Hathaway Anne HathawayAnne Hathaway e Adam Shulman con il figlio JonathanI trent'anni di Anne HathawayAnne Hathaway«Sono spaventata dall’odio che i bigotti vomitano sulle persone della comunità LGBTQ». Così Anne Hathaway, 35 anni, ha attaccato omofobi e xenofobi che seminano odio. E secondo l’attrice viviamo in un periodo in cui, purtroppo, queste persone sono sempre di più: «Sono piuttosto sconvolta da ciò che vedo tutti ...

Israele - nato vitello rosso : fine del mondo vicina?/ Per i testi sacri questo evento prefigura l'Apocalisse : Israele, nato vitello rosso: fine del mondo vicina? Per i testi sacri questo evento prefigura l'Apocalisse. Ma ci sono perplessità perché è nato da embrioni congelati di red angus

Riflessioni in libertà : "Ma questo non è il mondo per il quale ho combattuto" : Aspettava. Come si fa con il sole, la luna, il tempo. E non c'era alcuna fretta in quell'attesa. C'era la consapevolezza dell'inerzia, la lentezza di una vita ormai senza un perché. Il racconto delle ...

LETTURE/ 'Le persiane verdi' di Simenon - la pace che cerchiamo non è di questo mondo : Ristampato l'ultimo dei romanzi di Georges Simenon, 'Le persiane verdi', scritto in California nel 1950. La sete di un significato del protagonista. SILVIA STUCCHI

LETTURE/ "Le persiane verdi" di Simenon - la pace che cerchiamo non è di questo mondo : Ristampato l'ultimo dei romanzi di Georges Simenon, "Le persiane verdi", scritto in California nel 1950. La sete di significato nel protagonista di fronte alla malattia e . SILVIA STUCCHI

In questo mondo di specialisti : Meglio essere pietre statiche o pietre rotolanti? Si domanda un lettore, in riferimento al modo di concepire la propria vita professionale