In Italia oltre 5 milioni di poveri

Oltre 100.000 neomamme - in Italia - costrette a lasciare il lavoro : La nascita di una nuova vita porta con sé gioia, ma anche responsabilità e attenzioni nei confronti di un bambino che sta muovendo i primi passi nel mondo. E all'inizio, le accortezze sono maggiori: ...

L’app Spiagge Sardegna è una guida completa alle oltre 500 spiagge dell’isola Italiana : spiagge Sardegna è un'applicazione che permette di scoprire le oltre 500 spiagge dell'isola italiana situata nel Mar Mediterraneo e utilizza il GPS per consentirvi di trovare quelle più vicine. Sono presenti le foto delle varie spiagge e le recensioni delle persone che le hanno visitate ed è possibile memorizzare quelle visitate, quelle preferite oppure scegliere una destinazione e creare una lista delle spiagge da visitare. L'articolo ...

Harvard ha chiesto il ritiro di oltre 30 ricerche di un cardiologo Italiano di fama mondiale : Gli studi di Piero Anversa che avrebbero dovuto rivoluzionare i trattamenti per il cuore con le staminali contengono falsificazioni e inesattezze, dicono The post Harvard ha chiesto il ritiro di oltre 30 ricerche di un cardiologo italiano di fama mondiale appeared first on Il Post.

eCommerce boom : in Italia il mercato vale oltre 27 miliardi : Continua il percorso di crescita del settore dell'eCommerce nel nostro Paese . Secondo i dati dell'Osservatorio b2c della School of Management del Politecnico di Milano, il valore degli acquisti ...

Lo spread cala. Salvini : "Migliora vita Italiani". Di Maio : "Governo può durare 5 anni e anche oltre" : Avvio in leggero calo per lo spread tra btp e bund. Il differenziale di rendimento tra Btp e Bund avvia la seduta a 302 punti base, dai 305 punti base della chiusura di ieri e scende presto sotto quota 300. Scende anche il rendimento del btp decennale sotto il 3,5% per cento. Apertura positiva per la Borsa, con l'indice Ftse Mib che segna +0,14% per poi accelerare sopra l'1%.C'era attesa per la reazione dei mercati all'approvazione del ...

Migranti oltre il confine Italiano - Parigi ammette l'errore : La procura di Torino apre un'inchiesta sul furgone della Gendarmeria avvistato a Claviere mentre rilasciava alcuni uomini di origine africana in una zona boschiva -

I francesi 'scaricano' i migranti oltre la frontiera Italiana : Il mezzo è stato avvistato dalla polizia italiana, a Claviere nel torinese, che ha avviato le indagini. Salvini chiede di fare chiare chiarezza. La Farnesina si è immediatamente attivata con l'...

Coldiretti : in Italia oltre 4 pacchi di zucchero su 5 arrivano dall’estero : oltre 4 pacchi di zucchero su 5 arrivano dall’estero mentre la produzione Made in Italy rischia di essere azzerata dalla concorrenza sottocosto di multinazionali francesi e tedesche che hanno colonizzato le industrie del Belpaese. E’ quanto emerge da una analisi di Coldiretti sulla situazione del mercato dello zucchero dopo la contrarietà espressa dalla Commissione alle misure di emergenza per salvare lo zucchero made in Italy chieste dal ...

Ascolti tv - oltre 8.4 milioni di telespettatori per Polonia – Italia : Il programma più visto della prima serata del 14 ottobre è stato l’incontro di Nations League Polonia-Italia trasmesso da Rai1, che ha conquistato 8.465.000 spettatori pari al 33.7% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5 Victoria II ha raccolto davanti al video 1.661.000 spettatori pari al 7% di share. Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 2.053.000 spettatori con l’11.9% di share. Su Rai2 due episodi di due serie tv: la puntata ...

Problemi Telegram : down esteso oltre l’Italia : Problemi Telegram nella serata del 13 ottobre con un nuovo down che colpisce gli utenti italiani e non solo. Da circa 30 minuti è impossibile collegarsi al proprio account dell’app russa più nota. Tante le segnalazioni da nord a sud dello Stivale, ma anche oltre i confini. Le motivazioni non ancora note potrebbero essere molteplici. Negli ultimi tempi sono incrementate le problematiche dell’app di messaggistica, vera rivale della più ...

Poste Italiane : 7500 assunzioni entro il 2019 - oltre 1500 per la fine di quest’anno : Poste Italiane effettuera' 7500 nuove assunzioni entro la fine del 2019, oltre 1500 delle quali previste gia' per la fine dell’anno in corso. A dare l’annuncio il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, con un comunicato nel quale riferisce che, grazie agli sforzi del Governo, potranno essere anticipati di un anno gli obiettivi occupazionali fissati dall’accordo intercorso con i sindacati [VIDEO]lo scorso 13 giugno. 7500 assunzioni in Poste ...

Dopo l'avvertimento di Fitch all'Italia lo spread vola oltre quota 300. Borsa in calo : Lo spread risale sopra 300 punti . Il differenziale tra Btp e Bund passa di mano a 303 punti, contro i 297 punti della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale sale al 3,541%, Dopo che martedì ha ...

