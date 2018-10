In Italia boom di poveri Sono 5 milioni | +182%

eCommerce boom : in Italia il mercato vale oltre 27 miliardi : Continua il percorso di crescita del settore dell'eCommerce nel nostro Paese . Secondo i dati dell'Osservatorio b2c della School of Management del Politecnico di Milano, il valore degli acquisti ...

Telegram down oggi - 13 ottobre 2018 : utenti furiosi - boom di segnalazioni in Italia : Non tutti gli utenti devono convivere con l'astinenza da Telegram , ma i guasti sono diffusi in diversi punti del mondo. In Europa, le zone più coinvolte da Telegram down sono il Regno Unito e, ...

Rugby - boom di appuntamenti su DAZN con le coppe europee e Italia - Irlanda : L’offerta sportiva DAZN diventa sempre più ricca e punta ad accontentare anche gli appassionati di altri sport. Per chi ama il Rugby non ci sarà tempo di annoiarsi. A partire da questo weekend sulla piattaforma di streaming sportiva sarà infatti possibile vedere anche i migliori incontri delle principali competizioni europee per club, la Heineken Champions Cup e la European Rugby Challenge Cup, che vede al via le ...

Boom di nascite di baby tartarughe marine in Italia : 6.000 da 78 nidi sulle spiagge : Seimila tartarughe marine sono nate questa estate sulle spiagge Italiane che hanno ospitato numerosi nidi di Caretta caretta. Lo dice Legambiente spiegando che con la nascita proprio in queste ore delle ultime tartarughine sulla piccola isola di Linosa da un nido deposto il 18 agosto scorso, si avvia a conclusione la stagione delle nidificazioni e delle nascite. Dalla Toscana alla Calabria, dalla Basilicata alla Sicilia, sono otto le ...

Boom di auto ibride elettriche in Italia : +28% negli ultimi mesi : Crescono del 28,2% le vendite di auto ibride in Italia a settembre 2018 contro lo stesso periodo dello scorso anno mentre sono più raddoppiate quelle elettriche, in controtendenza rispetto a un mercato che invece scende del 25% con un crollo di oltre il 38% per i diesel scesi a poco più di 60mila contro i quasi 98mila del 2017. E quanto emerge da un’analisi dell’Unione europea delle cooperative Uecoop sugli ultimi dati Unrae delle ...

Agli Italiani piace il Def : per Lega e M5s nuovo boom nei sondaggi : I sondaggisti vedono sopratutto il Movimento 5 stelle avvantaggiarsi dopo l'annuncio delle politiche economiche che hanno...

Mercato Italia - Brusca frenata delle vendite dopo il boom di agosto : Il Mercato Italiano dell'auto subisce un tracollo a settembre, con le immatricolazioni in calo del 25,37%, pari a 124.976 unità. Le performance negative sono da addebitare all'effetto Wltp, lo standard di omologazione entrato in vigore il 1 settembre, che ha spinto gli automobilisti ad anticipare gli acquisti nel mese di agosto per sfruttare le promozioni varate da concessionarie e case automobilistiche per smaltire gli stock di veicoli non ...

Rinnovabili - in Italia è boom del fotovoltaico domestico : MILANO - Crescono gli impianti Rinnovabili in Italia, ma non abbastanza per raggiungere i nuovi obiettivi individuati dall'Unione Europea per combattere le emissioni di Co2: è l'allarme lanciato da ...

Coldiretti : 3 Italiani su 4 partecipano alle sagre - boom in autunno : Quasi tre italiani su quattro (71%) hanno scelto di partecipare nel 2018 a sagre, fiere e feste di Paese che si concentrano tradizionalmente all’inizio dell’autunno, favoriti quest’anno dal bel tempo con caldo e sereno: lo ha rilevato un’indagine Coldiretti/Ixe’ in occasione della Festa dell’uva e del vino che si festeggia in molte fattorie, botteghe e mercati di Campagna Amica lungo la Penisola. “Dall’indagine si evidenzia ...

Salute - pneumologi pediatri : in Italia boom di malattie respiratorie tra i giovanissimi : Nel nostro Paese crescono tra i giovanissimi le malattie respiratorie. L’asma colpisce ormai un bambino su dieci con più di 6 anni. Il 20% degli adolescenti e quattro bimbi su dieci soffrono invece di gravi forme di riniti allergiche. Sotto accusa sono i fattori ambientali, responsabili da soli di un terzo delle patologie infantili, ma anche gli stili di vita. In particolare per la prevenzione svolge un ruolo sempre più importante ...

Tumori - boom di nuovi casi in tutt’Italia ma al Nord si sopravvive di più : ecco perché al Sud è una battaglia più difficile : Il tumore più frequente in Italia è diventato quello della mammella: nel 2018 sono stimati 52.800 nuovi casi (erano 51.000 nel 2017). Seguono il cancro del colon-retto (51.300, erano 53.000 nel 2017), che lo scorso anno era il più diagnosticato e del polmone (41.500, erano 41.800 nel 2017). Complessivamente, quest’anno nel nostro Paese sono stimati 373.300 nuovi casi di tumore (194.800 uomini e 178.500 donne), con un aumento, in termini ...

Mondiali Volley 2018 – Boom di ascolti Tv per Italia-Serbia : ascolti TV: più di 3milioni di spettatori per Italia-Serbia Il grande pubblico continua a sostenere gli azzurri impegnati in questi Campionati del Mondo. Ieri sera al PalaAlpitour erano quasi 12mila gli spettatori presenti sugli spalti per assistere alla partita contro la Serbia, ma in milioni hanno guardato il match in tv confermando come Blengini e i suoi ragazzi siano amatissimi dall’Italia. Ieri, infatti, sono stati 3milioni 261mila ...

Molti se ne vergognano e pensano siano gli unici a soffrirne ma secondo gli ultimi dati diffusi la Disfunzione erettile è un problema molto serio per gli italiani. Sono tra i 3 e 5 milioni gli abitanti di nazionalità italiana che soffrono di Disfunzione erettile. Considerato che secondo i dati Istat sono circa 30 milioni gli uomini in Italia, questo significa che circa il 17% della popolazione maschile soffre di questo disturbo.