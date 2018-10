In Canada è stata legalizzata la cannabis | restano i dubbi su salute e sicurezza

Blastingnews

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Illegalizza l’uso ricreativo della: è la seconda nazione al mondo, dopo l'Uruguay, ad aver intrapreso questa Politica di liberalizzazione. La riforma era gia'annunciata dal primo ministro canadese, Justin Trudeau, il quale aveva sottolineato che la decisione di legalizzare laaltro non è che un modo per ridurre i rischi conseguenti dalla criminalita' organizzata e dunque una manovra volta alla protezione dei figli di tutti gli abitanti delVIDEO, che nella loro adolescenza potrebbero inserirsi in loschi giri. Lo stesso ministro ha precisato che ilè consapevole che lanon giova allama che legalizzandola potrebbero essere ridotte le conseguenze pericolose che lo spaccio provoca all'interno della comunita'. La promessa elettorale di Trudeau Lo stesso Justin Trudeau aveva gia' confessato di aver fumato più di una ...