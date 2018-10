In Canada entra in vigore la norma che legalizza la marijuana

Messico : ministro Economia - fino a domenica per sapere se Canada entra nel nuovo Nafta : Città del Messico , 29 set 11:13 - , Agenzia Nova, - Entro il fine settimana si dovrebbe sapere se Stati Uniti e Canada riusciranno a chiudere le trattative per il rinnovo del Nafta , Trattato... , Mec,...

Canada : Banca Centrale lascia tassi invariati all'1 - 50% : Le tensioni commerciali sono un rischio chiave per il mondo. Così la Banca Centrale del Canada lascia invariati i tassi di interesse all'1,50%. La decisione di non intervenire sul costo del denaro presa stamani è in linea con le previsioni degli analisti.