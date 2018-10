In Canada è stata legalizzata la cannabis | restano i dubbi su salute e sicurezza

In Canada è stata legalizzata la cannabis : (Immagine: Getty images) L’uso, la coltivazione e la vendita della cannabis sono diventati legali in Canada a partire da mercoledì 17 ottobre 2018. Alcuni negozi hanno effettuato aperture straordinarie per soddisfare la domanda dei clienti che hanno formato lunghe code. La liberalizzazione apre una fase di test sugli effetti di questa manovra. Well, that was fun. The first sale of legal recreational cannabis made by @BruceLintonCGC in ...