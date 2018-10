Iliad problemi | hai la giusta configurazione su Android?

La forza di Iliad Italia? Ancora le rimodulazioni degli altri - Levi nega i problemi di copertura : Il successo di Iliad Italia dopo i primi 4 mesi dal lancio sono stati raccontati in una lunga intervista teLevisiva condotta da CLassCNBC e pubblicata da ItaliaOggi. In più di 20 minuti di domande e risposte sono stati affrontati molti aspetti del servizio reso dall'operatore e solo in minima parte è stato toccato l'argomento relativo ai recenti problemi di rete registrati per il vettore. Cerchiamo di capire dunque il senso delle dichiarazioni ...

Endemici problemi Iliad Italia anche oggi 12 ottobre - weekend non privo di malfunzionamenti? : Non è affatto sbagliato parlare di problemi Endemici Iliad Italia o latenti (come dir si voglia) in questo periodo. Oramai, da una decina di giorni, con prima impennata considerevole lo scorso weekend, il servizio non funziona correttamente in alcune zone d'Italia, non a caso quelle più densamente popolate. Ad essere particolarmente colpito non è la funzione voce garantita dall'operatore ma quella della rete dati, con la velocità 4G vera e ...

Reclami per problemi Iliad : come gestire le pratiche - dall’inizio alla fine : I tanti problemi Iliad dell'ultimo periodo, principalmente legati al malfunzionamento della connessione 4G, potrebbero aver indotto molti clienti a sporgere un regolare reclamo in seguito alle dovute segnalazioni di guasto. Partiamo col dire che i canali per mettersi in contatto con l'assistenza clienti del quarto operatore nazionale sono i seguenti: per prima cosa, chiamando il 177 (modalità di contatto che il gestore telefonico consiglia per ...

Traguardo 3 milioni di clienti per Iliad Italia raggiunto? Possibili cause dei problemi 4G : Una vera e propria soap opera a puntate quella dei problemi Iliad Italia sperimentati a partire dalla scorsa settimana. La connessione in 4G non funziona per molti utenti che si trovano soprattutto in alcune città della penisola come Milano e Roma e per superare questa incresciosa situazione, sono diversi i consigli ufficiali e ufficiosi forniti pure dal nostro magazine. Quest'oggi ritorniamo sulla questione, esaminando un aspetto che forse sta ...

Tormentano i problemi Iliad anche oggi 9 ottobre : fuorigioco il 4G in alcune zone : Ci sono ancora segnalazioni oggi 9 ottobre per quanto riguarda i problemi Iliad, considerando il fatto che nel primo pomeriggio sono pervenute ulteriori lamentele da parte di utenti che non riescono a sfruttare i GB inclusi nella propria offerta. Secondo le prime ricostruzioni, dovrebbe trattarsi di un malfunzionamento simile a quello della scorsa settimana, quando soprattutto nelle aree di Milano e Roma in molti hanno riscontrato un'anomalia ...

Problemi a Iliad : down in molte zone d’Italia : Brutta notizia per i clienti Iliad, attualmente in tante zone d’Italia la rete non funziona e quindi non possono chiamare o usufruire della rete dati. Iliad down in molte zone d’Italia Iliad ha sicuramente rivoluzionato leggi di più...

Necessarie soluzioni ai problemi Iliad con il 4G : non funziona rete ma tentativo opzioni sviluppatore : Non sono pochi coloro che ancora si stanno scontrando con i problemi Iliad Italia, nella fattispecie quelli che riguardano la connessione internet, mai in 4G e comunque lentissima. Dopo il down concentrato in alcune aree geografiche nello scorso fine settimana, abbiamo riportato una serie di soluzioni ufficiali alle anomalie. I suggerimenti, forniti direttamente dal team Iliad, in parte hanno avuto i loro effetti benefici ma per alcuni non sono ...

Soluzioni ufficiali ai problemi Iliad di oggi 5 ottobre : parla l’assistenza clienti : I problemi Iliad di oggi 5 ottobre ci hanno obbligato ad interpellare l'assistenza clienti, che ci ha prontamente fornito quelle che sembrano essere le uniche Soluzioni ufficiali nel momento in cui vi scriviamo (naturalmente in attesa che i tecnici lavorino per migliorare la situazione legata alla rete). Intercettato sui canali social aziendali, il personale al servizio del quarto operatore nazionale non ha affatto negato il disservizio, ...

Iliad down : problemi e disservizi di rete su tutto in tutta Italia : Iliad, cosa ci combina Iliad? Ci combina che si stanno verificando ancora problemi e disservizi. Si parla di un vero proprio #Iliaddown che segue un altro giorno nero avuto lo scorso 28 settembre. Quindi, a conti leggi di più...

Scoperta la natura dei problemi Iliad oggi 5 ottobre : unica soluzione al momento possibile : Ci sono ancora moltissime segnalazioni in Italia a proposito dei problemi Iliad oggi 5 ottobre, considerando il fatto che diversi utenti stanno faticando non poco soprattutto a sfruttare i GB presenti nel proprio bundle. Leggermente migliore, invece, la situazione per chi ha necessità di effettuare o ricevere chiamate. Come stanno le cose? Proviamo ad analizzare più in profondità le ultime segnalazioni, non solo da un punto di vista numerico, ma ...

Tutti da monitorare i problemi Iliad del 4 ottobre : zone colpite dai disservizi : Bisogna prestare molta attenzione oggi 4 settembre ai problemi Iliad che vengono segnalati in determinate zone del nostro Paese. La premessa è cruciale, in quanto l'anomalia in questione per il numero di segnalazioni che ho riscontrato fino a questo momento non può indurmi a parlare di down, ma allo stesso tempo è importante non lasciare nulla al caso ed osservare come evolverà una vicenda che effettivamente sta creando dei disagi a parte del ...

Anomalia Iliad in caso di problemi ed incongruenze : segnalazioni sui canali di contatto : Si parla in queste ore di una doppia Anomalia da parte di Iliad, in riferimento ad alcuni utenti che avrebbero riscontrato dei problemi con l'ormai nota compagnia telefonica. Di cosa si tratta? Nello scorcio finale di settembre sono trapelate segnalazioni da parte di coloro che si sono visti addebitare due pagamenti nel giro di pochi giorni per il rinnovo della propria promozione. Si tratta chiaramente di un errore che magari può infastidire in ...

Troppi problemi Iliad Italia per l’installazione delle antenne? Prime proteste a Roma : I problemi Iliad Italia per l'installazione delle antenne proprietarie sul territorio nazionale potrebbero essere determinanti nello sviluppo della rete autonoma del vettore. La strada che porta ad una migliore copertura in ogni regione Italiana sarà di certo costellata da proteste e polemiche e a tal proposito, registriamo già le Prime avvisaglie. Come sottolineano i colleghi di Upgo.news, a Roma nord, in particolare nell'area geografica ...

Che fare in caso di problemi Iliad : alcune procedure da eseguire per risolvere : Che fare in caso di problemi Iliad? Ci sono dei procedimenti da seguire per colmare un po' le lacune di rete in determinate situazioni? Di disservizi, inutile negarlo, ce ne sono stati, specie in questi giorni (come vi abbiamo dettagliato in questo articolo), dove, in diverse zone del nostro Paese, si ravvivano e continuano a ravvisarsi disagi nella navigazione, culminanti, nelle circostanze più gravi, in un'assenza totale di copertura. ...