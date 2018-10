Ilenia Petracalvina a Blogo | Inviata da 20 anni | è il momento di fare cose diverse

blogo

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Dopo la puntata dedicata al quartiere San Basilio di Roma andata in onda nel mese di aprile scorso, torna oggi su Rai2 alle 23.30 il programma dal titolo Eroi di strada, condotto dall'. La nuova stagione racconterà le periferie di Napoli, Milano, Bari e Torino.Il racconto parte dalle difficoltà della periferia e arriva al talento che nasce da quelle zone così disagiate. In periferiainchieste e denunciare è facile, raccontare qualcosa di buono è più difficile. In ogni puntata i protagonisti sono quattro eroi, cioè persone che, vivendo in periferia, con caparbietà e forza sono riuscite ad emergere. A Napoli il cantante Maldestro (padre camorrista, madre non vedente), il musicista Enzo Avitabile, l'attrice Antonia Truppo e il rapper Luché.: "da 20, è ildiin tv" ...