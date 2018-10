Il vino più caro al mondo | 558mila dollari per una bottiglia di Romanée Conti del 1945

Sa vino Del Bene e GICAM insieme per aiutare i più deboli : Savino Del Bene di nuovo al fianco dei più deboli in India. L'azienda di trasporti internazionali ha interamente sponsorizzato la terza missione del team medico chirurgico GICAM , Gruppo ...

CASTIGLIONE IN TEVERINA - MUSEO DEL VINO / autunno al MUVIS - il Museo del vino più grande d'Europa : In questi giorni, con l' autunno , entrano nel vivo le iniziative del Museo del Vino con visite guidate ed eventi speciali tra cui spettacoli musicali e teatrali. Il MUVIS , Museo del Vino e delle ...

Caterina Balivo - avete notato? Cosa stanno facendo per evitarle la catastrofe più ro vino sa : Ci siamo. Manca poco all’inizio della nuova avventura lavorativa di Caterina Balivo . La conduttrice, dopo anni alla guida di Detto fatto (trasmissione che le è stata cucita addosso e che ha sempre avuto un successo clamoroso) ha deciso di cambiare. La Rai l’ha promossa: la Balivo passa da Rai 2 a Rai 1. Al suo posto, a Detto fatto, vedremo Bianca Guaccero che di mestiere farebbe l’attrice ma se la cava anche come conduttrice. A ogni modo ...

Beppe Rinaldi morto - lutto nel mondo del vino : addio a “Citrico” - uno dei produttori di Barolo più amati : Il mondo del vino saluta uno dei produttori più amati di Barolo , voce critica e costruttiva per un intero territorio, le Langhe, che ha contribuito a rendere grande con il suo lavoro e la sua passione: se n’è andato, dopo una dura malattia, Beppe Rinaldi , alla soglia dei 70 anni, spentosi ieri sera nella sua casa-cantina, nelle campagne di Barolo , in provincia di Cuneo. La sua azienda, sulla strada di langa che da Barolo porta a Monforte ...

Virtus Divino Amore (calcio) - l’amministratore delegato Massimi : “Proveremo a ripartire al più presto” : Roma – Sarà un anno molto complicato per la Virtus Divino Amore. La società capitolina ha provato a trovare un punto di incontro con il nuovo gestore del centro sportivo “Millevoi” (vale a dire il Csi), ma i colloqui non hanno avuto esito positivo. «Le condizioni proposte erano totalmente fuori mercato – dice l’amministratore delegato Gianluca Massimi – Per questo motivo nella stagione che sta per cominciare la Virtus Divino Amore non farà ...