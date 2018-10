Il taxi con un' app sullo smartphone | Napoli si adegua alle grandi città

Buone regole per tassisti e consumatori : Unc e mytaxi stilano un vademecum : Alcuni piccoli consigli e accorgimenti sulla buona condotta di entrambe le categorie, che facilitano la comprensione delle...

Trenitalia - con Mytaxi mobilità integrata fino all'ultimo miglio. E corsa su "auto pubblica" a metà prezzo : Trenitalia-MyTaxi, partnership sempre più stretta al servizio delle "persone" per una mobilità integrata dal primo all'ultimo miglio. Dalla porta di casa o dell'ufficio all'arrivo, sia per lavoro che ...

Elkann : "Con Google saremo i primi al mondo per robot-taxi" : Elkann: "Con Google saremo i primi al mondo per robot-taxi" 30 settembre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Fca - Elkann : "Con Waymo saremo gli unici a lanciare robot taxi" : "Tra tutti i costruttori di auto, soltanto Fca ha già un prodotto, la Pacifica Waymo, a guida autonoma". Lo ha detto il presidente di Fca John Elkann nel corso dell'incontro con i Cavalieri del Lavoro ...

Elkann - con Waymo saremo unici ad avere robot-taxi : ... è in continua evoluzione, tanto che quest'anno abbiamo annunciato la fornitura di altre 62.000 Pacifica ibride, che verranno usate per il primo servizio di robot-taxi al mondo". Lo ha detto il ...

Milano. Polizia Locale contro i taxi abusivi : 34 sanzioni su 189 veicoli controllati : Proseguono i controlli del Nucleo Freccia 1 della Polizia Locale, sotto la direzione del comandante Marco Ciacci. Infatti è stata

Napoli - accuse inviate in anonimo contro i vigili urbani. 'Auto di servizio usate come taxi e multe anomale' : Gestione dei soldi delle multe non proprio trasparenti e auto di servizio usate come taxi . Queste sono alcune delle pesanti irregolarità denunciate in modo anonimo con un esposto inviato alla procura ...

Napoli - accuse anonime contro vigili urbani : auto di servizio usate come taxi : auto di servizio usate come taxi, gestione dei soldi delle multe non trasparente. Sono alcune delle pesanti irregolarità denunciate in un esposto anonimo inviato alla procura di Napoli e che mettono ...

Milano : controlli polizia locale su taxi abusivi - 34 sanzioni : Milano, 24 set. (AdnKronos) - Continuano i controlli della polizia locale di Milano contro i taxi abusivi. Da giovedì 20 a domenica 23 settembre scorsi, durante la settimana della moda, sono stati controllati 189 veicoli, di cui 75 veicoli privati, 42 taxi e 72 Ncc, e 123 persone. Le sanzioni commin

Cosa cambia se chiamiamo un taxi con una app. Una ricerca : Sono alcuni dei numeri di Mobilità urbana e tecnologia: l'impatto dell'e-hailing, studio elaborato da un'equipe di ricerca del Centro di Economia Regionale dei Trasporti e del Turismo , CERTeT, - ...

"Così abbiamo rivoluzionato l'uso dei taxi nelle città con una app"? : Secondo uno studio dell'Università Bocconi di Milano non ci sono dubbi: l’introduzione della chiamata dei taxi tramite applicazione è in grado di generare una riduzione dei tempi di attesa tra una corsa e l’altra stimata tra i 6,5 minuti (nel 18% dei casi) e i 4,1 minuti (nel 27%), con un aumento delle corse (fino a 5 nel 20% dei tassisti) e una maggiore sensazione di rilassatezza (nel 56% dei casi) dei ...

'Così abbiamo rivoluzionato l'uso dei taxi nelle città con una app' : Secondo uno studio dell'Università Bocconi di Milano non ci sono dubbi: l'introduzione della chiamata dei taxi tramite applicazione è in grado di generare una riduzione dei tempi di attesa tra una ...

"Così abbiamo rivoluzionato l'uso dei taxi nelle città con una app"? : Secondo uno studio dell'Università Bocconi di Milano non ci sono dubbi: l’introduzione della chiamata dei taxi tramite applicazione è in grado di generare una riduzione dei tempi di attesa tra una corsa e l’altra stimata tra i 6,5 minuti (nel 18% dei casi) e i 4,1 minuti (nel 27%), con un aumento delle corse (fino a 5 nel 20% dei tassisti) e una maggiore sensazione di rilassatezza (nel 56% dei casi) dei ...

Aeroporto di Roma - Per Fiumicino - taxi-van in condivisione o prezzo doppio : Dopo tante polemiche sui servizi di sharing, ora sono i tassisti a riscoprire le formule "smart" della mobilità. A proprio vantaggio. il caso di chi opera con la licenza del Comune di Fiumicino: taxi autorizzati a sostare in piazzole riservate dell'Aeroporto Leonardo da Vinci per occuparsi del trasporto locale, senza ostacolare landirivieni delle auto bianche per Roma.Le tariffe applicate "a ...