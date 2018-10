Il Sud Sudan | tra fiumi e foreste | la nazione più giovane del mondo vista dallo spazio

Sudano replica a Patuanelli : regole uguali anche per madre Taverna : Roma – “La faccia tosta del capogruppo 5 Stelle Patuanelli ha dell’incredibile. Le regole valgono per tutti, anche per i congiunti di Paola Taverna. Sentir parlare di accanimento ignobile, un movimento che in questi anni ha infangato chiunque, spesso alimentando fake news, fa ridere. Che la madre di una vicepresidente del Senato possa aver perso i titoli per essere assegnataria di una casa popolare, e’ una cosa ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Russia - Cina e Turchia a valanga. Gli USA Sudano con la Corea - Italia ok : Quinta giornata di gare ai Mondiali 2018 di Volley femminile in corso di svolgimento in Giappone, siamo sempre più nel vivo della prima fase che promuoverà le prime quattro classificate dei quattro gironi. Oggi erano in programma sei partite, in campo le Pool B e C. CLICCA QUI PER TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE Italia vs CUBA 3-0 (25-11; 25-18; 25-20), Pool B a Sapporo Clicca qui per la cronaca. Russia vs AZERBAIJAN 3-0 (25-21; ...

Roma - rifugiati Sudanesi in strada da tre mesi : "Siamo in Italia ma sembra di essere tornati in Africa". È alta la tensione e la frustrazione tra i sudanesi sfrattati lo scorso luglio dall"immobile di via Scorticabove. Da quel giorno dormono accampati lungo le strade di San Basilio, alla periferia Est di Roma.La storia del centro accoglienza di via ScorticaboveSono circa una sessantina, tutti uomini e tutti rifugiati politici provenienti dal Darfur che vivono in Italia da tredici anni. I ...

In Sud Sudan si fa davvero la pace? : Sono bastati due giorni dalla firma del nuovo accordo tra governo e ribelli perché ci fossero scontri armati, e circolano molti dubbi The post In Sud Sudan si fa davvero la pace? appeared first on Il Post.

Sud Sudan - accordo di pace con ribelli : 3.26 Il presidente del Sud Sudan, Salva Kiir, e il capo dei ribelli Riek Machar hanno firmato un accordo di pace in un vertice nella capitale etiope Addis Abeba. I due uomini hanno firmato il documento e si sono stretti la mano. I presidenti dell'Uganda e del Sudan erano presenti al summit, presieduto dal primo ministro etiope Abiy Ahmed.

Cade aereo in Sud Sudan : 19 morti - medico italiano salvo/ Ultime notizie : fitta nebbia la causa? : Sud Sudan, aereo precipita nel lago: 19 morti, salvo medico italiano. Ultime notizie, a bordo vi erano 23 passeggeri, quattro sono rimasti feriti fra cui un nostro connazionale(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 19:56:00 GMT)

Un piccolo aereo è precipitato in Sud Sudan - almeno 19 dei 22 passeggeri sono morti : Un piccolo aereo con 22 passeggeri è precipitato in Sud Sudan e almeno 19 delle persone a bordo sono morte. Il governo del Sud Sudan ha detto a Reuters che si stanno cercando ancora due persone, mentre un sopravvissuto è The post Un piccolo aereo è precipitato in Sud Sudan, almeno 19 dei 22 passeggeri sono morti appeared first on Il Post.

Un aereo si schianta in Sud Sudan - tre sopravvissuti : uno è di Palermo : JUBA - Sono 18 le persone morte oggi - e tre di queste sono bambini - nello schianto di un aereo in un lago del Sud Sudan mentre altre tre, tra cui un medico italiano, sono sopravvissute. Ignota la ...

