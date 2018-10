Il Segreto | puntata serale 17 ottobre Anticipazioni | la fuga di Nicolas | problemi per

Il Segreto - Nicolas rischia la vita in mano ai militari : anticipazioni puntata 16 ottobre : Intrighi, sotterfugi e, come si può facilmente intuire, una valanga di segreti inconfessabili. A Puente Viejo non si può mai star tranquilli perché ogni giorno – anzi! – ogni ora succede qualcosa di clamoroso: l’appuntamento con Il segreto di martedì 16 ottobre alle 21.25 su ReteQuattro non fa eccezione. Di seguito le anticipazioni. Dove eravamo rimasti: Tutte le trame della settimana Il segreto, trama puntata del 16 ottobre in ...

Il Segreto Anticipazioni 16 ottobre 2018 : la puntata in prima serata su Rete 4 : Mentre Dolores e Tiburcio pronunciano il fatidico Sì, Nicolas sta per essere ucciso dai militari del Generale Perez, ma amici e parenti corrono in suo soccorso.

IL Segreto - anticipazioni puntata del 16 e 17 ottobre 2018 : anticipazioni Il SEGRETO di martedì 16 e mercoledì 17 ottobre 2018: Dolores appare calma e accondiscendente con Patrocinio, sperando di liberarsi di lei quanto prima. Julieta si rende conto di dover concedersi a Prudencio. Parenti e amici, incappucciati, giungono appena in tempo per salvare la vita a Nicolas e lo fanno rifugiare in una vecchia miniera semisconosciuta. Irene decide di convivere con Severo, ma ci tiene a ribadire che è solo per il ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di lunedì 15 ottobre 2018 : anticipazioni Il SEGRETO di sabato 13 ottobre 2018: Dolores riceve molti regali per il suo matrimonio con Tiburcio, ma Donna Patrocinio non esita ad esprimere le sue opinioni a riguardo. Severo è disperato per il figlio Carmelito e si rende conto che il bambino potrebbe guarire solo riportandolo da Irene. E proprio quest’ultima si presenta inaspettatamente alla sua porta. Nicolas è in pericolo: il Generale Simon Perez De Ayala intende ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di sabato 13 ottobre 2018 : anticipazioni Il SEGRETO di sabato 13 ottobre 2018: Prudencio Ortega non ne può più di essere respinto da Julieta e così si infuria quando la vede insieme a Saul nel giardino della Villa… Carmelito continua a non mangiare e ancora non riesce a dormire: il bambino soffre l’assenza di Irene, che evidentemente pensava essere sua madre. Comunque sia, tutti coloro che gravitano attorno a Severo non intendono darsi per vinti e così Don ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di venerdì 12 ottobre 2018 : anticipazioni Il SEGRETO di venerdì 12 ottobre 2018: Il generale Perez De Ayala, padre di Dos Caras, giura vendetta contro Nicolas, l’assassino di suo figlio. Julieta si riprende e si reca da sua nonna; quando torna alla villa incontra Saul in giardino e Prudencio si ingelosisce vedendoli da soli… Alfonso si mette in contatto con il miglior studio legale della capitale per prendere le difese di Nicolas, ma intanto il Generale pensa a ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di giovedì 11 ottobre 2018 : anticipazioni Il SEGRETO di giovedì 11 ottobre 2018: Nicolas è in ansia per il suo destino e decide di affidare Juanita a Emilia e Alfonso, chiedendo loro di crescerla come se fosse una loro figlia… Carmelito sta male: il bambino non mangia, ha la febbre ed è tanto debole. Don Anselmo si reca da Irene e le offre il suo aiuto… Julieta chiede a Prudencio di avere pazienza e gli promette che quanto prima riusciranno a vivere il rapporto ...

Il Segreto - Prudencio non permette a Saul di vedere Julieta : anticipazioni puntata 10 ottobre : Intrighi, sotterfugi e, come si può facilmente intuire, una valanga di segreti inconfessabili. A Puente Viejo non si può mai star tranquilli perché ogni giorno – anzi! – ogni ora succede qualcosa di clamoroso: l’appuntamento con Il segreto di mercoledì 10 ottobre alle 21.25 su ReteQuattro non fa eccezione. Di seguito le anticipazioni. Dove eravamo rimasti: Tutte le trame della settimana precedente Il segreto, trama puntata del ...

Il Segreto Anticipazioni 10 ottobre 2018 : la puntata in prima serata su Rete 4 : Espinosa riesce a fuggire alla furia della folla che pRetende la scarcerazione di Nicolas. Intanto Severo, preoccupato per Carmelito, va a trovare Irene.

