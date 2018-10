Il segreto - Julieta non si concede a Prudencio : anticipazioni puntata 17 ottobre : Intrighi, sotterfugi e, come si può facilmente intuire, una valanga di segreti inconfessabili. A Puente Viejo non si può mai star tranquilli perché ogni giorno – anzi! – ogni ora succede qualcosa di clamoroso: l’appuntamento con Il segreto di mercoledì 17 ottobre alle 21.25 su ReteQuattro non fa eccezione. Di seguito le anticipazioni. Dove eravamo rimasti: Tutte le trame della settimana Il segreto come Game of ...

Il segreto - puntata serale 17 ottobre / Anticipazioni : la fuga di Nicolas - problemi per Julieta : Il Segreto, Anticipazioni puntata serale 17 ottobre: cosa accadrà questa sera? Donna Francisca non si lascia ingannare da Julieta; Nicolas nascosto in miniera

Anticipazioni Il segreto trama puntate 22-27 ottobre 2018 : Julieta e Saul si Abbandonano alla Passione! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 22 a sabato 27 ottobre 2018: Julieta e Saul decidono di scappare, mentre Fe viene ritrovata in fin di vita Anticipazioni Il Segreto: Julieta, aggredita da Prudencio che tenta di violentarla, scappa e quando viene raggiunta da Saul, si Abbandonano alla Passione! Nazaria piomba nel nulla e Fe tenta il suicidio! Perez de Ayala si vendica di tutti i suoi compaesani! Crudeli vendette, sparizioni ...

Il segreto anticipazioni : FERNANDO MESIA affronta JULIETA : Aspro confronto in arrivo per JULIETA Uriarte (Claudia Galan) nelle prossime puntate italiane de Il Segreto! La nostra protagonista conoscerà infatti nel peggiore dei modi il cattivissimo FERNANDO MESIA (Carlos Serrano), quest’ultimo ritornato a Puente Viejo per fare le veci della “scomparsa” Francisca Montenegro (Maria Bouzas). Capiamo insieme come si arriverà a questo spiacevole incontro… Dando uno sguardo alle ...

Anticipazioni - Il segreto : Saul si accusa della morte di Ignacio per salvare Julieta : Nuovo appuntamento con le notizie de Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra, campione di ascolti di Canale 5. Le Anticipazioni delle puntate, in onda tra qualche mese in Italia, si soffermano su Julieta e Saul, interpretati da Claudia Galan e Ruben Bernal. La coppia, infatti, dovra' vedersela con la vendetta di Prudencio che fara' di tutto per far arrestare la moglie. Il Segreto: Prudencio tradisce Julieta e Saul Saul Ortega tornera' ad ...

Il segreto anticipazioni : Julieta non riesce ad abbandonarsi ai desideri di Prudencio : Claudia Galan Se pure ridimensionato rispetto al passato, Il Segreto continua ad essere un appuntamento di successo delle reti Mediaset, che da sempre non hanno risparmiato alla telenovela spagnola numerosi cambi di programmazione pur di contrastare la concorrenza o tamponare le esigenze di palinsesto. Un successo che si aggiunge a quello ottenuto in patria, dove El secreto de Puente Viejo – questo il titolo originale – va in onda ...

Il segreto Anticipazioni Americane : Julieta arrestata - dietro c'è lo zampino di Prudencio : Julieta e Saul finalmente tornano insieme, ma Prudencio non è disposto ad arrendersi e denuncia la Uriarte per l'omicidio di Ignacio.

Spoiler Il segreto : Fernando si rifiuta di aiutare Saul e Julieta : Nuovo spazio dedicato allo sceneggiato iberico “Il Segreto” [VIDEO]. Nelle prossime puntate italiane, probabilmente in onda sulla rete ammiraglia Mediaset a novembre, un personaggio del passato tornera' ad avere un ruolo importante nelle vicende di Puente Viejo. Stiamo parlando di Fernando Mesia che rimettera' piede nel suo paese natale dopo la scomparsa improvvisa di Francisca Montenegro. L’ex marito di Maria Castaneda, dopo aver comunicato ai ...

Il segreto/ Anticipazioni puntata 11 ottobre : Prudencio impaziente - Julieta nei guai : Il Segreto, Anticipazioni puntata serale 10 ottobre: Julieta sta male, Prudencio allontana Saul mentre per Nicolas le cose si mettono davvero male, morirà?

Il segreto - Prudencio non permette a Saul di vedere Julieta : anticipazioni puntata 10 ottobre : Intrighi, sotterfugi e, come si può facilmente intuire, una valanga di segreti inconfessabili. A Puente Viejo non si può mai star tranquilli perché ogni giorno – anzi! – ogni ora succede qualcosa di clamoroso: l'appuntamento con Il segreto di mercoledì 10 ottobre alle 21.25 su ReteQuattro non fa eccezione. Di seguito le anticipazioni.

Il segreto anticipazioni : JULIETA scopre che potrebbe tornare in carcere : Nei nostri precedenti post dedicati alle anticipazioni delle future puntate de Il Segreto, vi abbiamo parlato ampiamente dell’arresto di JULIETA Uriarte (Claudia Galan). Eh sì: arrabbiato per la decisione della moglie di andare a vivere a casa di nonna Consuelo (Trinidad Iglesia) insieme a Saul (Ruben Bernal), Prudencio (Josè Milan) non esiterà a scagliarsi contro la nostra protagonista e la incastrerà per l’omicidio del padre ...