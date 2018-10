Il Segreto anticipazioni | EMILIA e ALFONSO fuggiranno in FRANCIA

Il Segreto - Julieta non si concede a Prudencio : anticipazioni puntata 17 ottobre : Intrighi, sotterfugi e, come si può facilmente intuire, una valanga di segreti inconfessabili. A Puente Viejo non si può mai star tranquilli perché ogni giorno – anzi! – ogni ora succede qualcosa di clamoroso: l’appuntamento con Il segreto di mercoledì 17 ottobre alle 21.25 su ReteQuattro non fa eccezione. Di seguito le anticipazioni. Dove eravamo rimasti: Tutte le trame della settimana Il segreto come Game of ...

Il Segreto anticipazioni Spagnole : Prudencio uccide Saul : Prudencio fermerà la camionetta su cui viaggia Saul, trasferito ad un nuovo carcere, e, obbligate guardie e prigionieri a scendere, approfitterà per sparare a bruciapelo contro Saul.

Il Segreto anticipazioni 18 ottobre 2018 : Alfonso e Raimundo pensano di allontanare Alfonso dal paese per salvarlo dalla furia del Generale Perez De Ayala.

Il Segreto anticipazioni 17 ottobre 2018 : Nicolas viene nascosto in una vecchia miniera : Nicolas viene portato via dal carcere e nascosto in una vecchia miniera mentre Dolores affronta Patrocinio durante il suo viaggio di nozze.

IL Segreto - anticipazioni puntata di mercoledì 17 ottobre 2018 : anticipazioni Il SEGRETO di mercoledì 17 ottobre 2018: puntata pomeridiana su Canale 5 – Parenti e amici, incappucciati, giungono appena in tempo per salvare la vita a Nicolas e lo fanno rifugiare in una vecchia miniera semisconosciuta. Irene decide di convivere con Severo, ma ci tiene a ribadire che è solo per il bene di Carmelito. Don Anselmo e Don Berengario vengono convocati per fare da tramite. Julieta non ne può più di nascondere il ...

Il Segreto anticipazioni : ISAAC e ANTOLINA arrivano a Puente Viejo ma… : A partire dall’episodio 1833 de Il Segreto, i telespettatori italiani faranno la conoscenza di ISAAC Guerrero (Ibrahim Al Shami) ed Elsa Laguna (Alejandra Meco): come abbiamo segnalato in precedenza, i due saranno in procinto di sposarsi ma alcuni uomini armati faranno irruzione in chiesa durante lo scambio dei voti nuziali e interromperanno la cerimonia. Questo darà inizio ad una nuovissima storyline della telenovela. Le anticipazioni ...

Il Segreto - Nicolas rischia la vita in mano ai militari : anticipazioni puntata 16 ottobre : Intrighi, sotterfugi e, come si può facilmente intuire, una valanga di segreti inconfessabili. A Puente Viejo non si può mai star tranquilli perché ogni giorno – anzi! – ogni ora succede qualcosa di clamoroso: l’appuntamento con Il segreto di martedì 16 ottobre alle 21.25 su ReteQuattro non fa eccezione. Di seguito le anticipazioni. Dove eravamo rimasti: Tutte le trame della settimana Il segreto, trama puntata del 16 ottobre in ...

Il Segreto anticipazioni 16 ottobre 2018 : la puntata in prima serata su Rete 4 : Mentre Dolores e Tiburcio pronunciano il fatidico Sì, Nicolas sta per essere ucciso dai militari del Generale Perez, ma amici e parenti corrono in suo soccorso.

Il Segreto anticipazioni 16 ottobre 2018 : Mentre Julieta decide che è tempo di concedersi a Prudencio, Dolores vuole liberarsi dell'invadente Patrocinio.

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 22-27 ottobre 2018 : Julieta e Saul si Abbandonano alla Passione! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 22 a sabato 27 ottobre 2018: Julieta e Saul decidono di scappare, mentre Fe viene ritrovata in fin di vita Anticipazioni Il Segreto: Julieta, aggredita da Prudencio che tenta di violentarla, scappa e quando viene raggiunta da Saul, si Abbandonano alla Passione! Nazaria piomba nel nulla e Fe tenta il suicidio! Perez de Ayala si vendica di tutti i suoi compaesani! Crudeli vendette, sparizioni ...

Il Segreto anticipazioni : FERNANDO MESIA affronta JULIETA : Aspro confronto in arrivo per JULIETA Uriarte (Claudia Galan) nelle prossime puntate italiane de Il Segreto! La nostra protagonista conoscerà infatti nel peggiore dei modi il cattivissimo FERNANDO MESIA (Carlos Serrano), quest’ultimo ritornato a Puente Viejo per fare le veci della “scomparsa” Francisca Montenegro (Maria Bouzas). Capiamo insieme come si arriverà a questo spiacevole incontro… Dando uno sguardo alle ...