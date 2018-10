Il rettore della Normale | Impossibile promuovere le donne in università

La rivelazione choc del rettore della Normale di Pisa : “Far fare carriera alle donne è impossibile” : Vincenzo Barone ha raccontato cosa succede quando si discute di far avanzare di carriera una docente: "Se succede si scatena una guerra di veleni. Sulle donne insulti e calunnie. Si parla di tutto, meno che di preparazione, merito e competenze".Continua a leggere

Vincenzo Barone - rettore della Normale di Pisa : "Impossibile promuovere le donne" : promuovere le donne è impossibile". Alla vigilia dell'apertura dell'anno accademico, è questa la denuncia che fa il rettore della Normale di Pisa, Vincenzo Barone, in un'intervista al Quotidiano Nazionale.Ogni volta che si tratta di valutare o proporre il nome di una donna per un posto da docente, si scatena il finimondo. Si parla di tutto, meno che di preparazione, merito e competenze, che dovrebbero essere i soli criteri per ...

Volley - Superlega 2018-2019 : i migliori italiani della prima giornata. Zaytsev mostruoso - macchina Juantorena - Giannelli direttore : Nel weekend si è disputata la prima giornata della Superlega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Di seguito i voti agli italiani che si sono messi maggiormente in luce durante questo fine settimana. IVAN Zaytsev: 9. Lo Zar si è letteralmente scatenato alla prima uscita da opposto in campionato dopo addirittura due anni dall’ultima volta. Show strepitoso con la casacca di Modena, davanti ai 4800 spettatori del Pala ...

Nazionale Sarda Calcio – Vittorio Sanna sarà il direttore generale della squadra : Vittorio Sanna ha ricevuto dalla Federatzione Isport Natzionale Sardu l’incarico di direttore generale della squadra in vista dei prossimi campionati europei CONIFA Federatzione Isport Natzionale Sardu ha conferito l’incarico di direttore generale (in sardo Maistru de Bòcia) della Nazionale Sarda di Calcio a Vittorio Sanna in vista dei prossimi campionati europei CONIFA che si svolgeranno ad Artsakh nel 2019. “Siamo molto ...

Il direttore della Mercedes porta la moglie in pista - ma lei non gradisce le sue 'follie' : Doveva essere una sfida in famiglia e per poco non si è trasformata in una lite. Toto Wolff e la moglie, Susie Stoddart, si sono alternati al volante della potente Mercedes-AMG GT R sul circuito ...

Van Basten lascia l'incarico di Direttore dell'Area Sviluppo Tecnico della FIFA : 'Ho bisogno di tempo per la famiglia' : Poco più di due anni trascorsi al servizio della FIFA , ma adesso l'avventura di Marco Van Basten all'interno del principale organismo calcistico mondiale è giunta al capolinea. L'ex attaccante del ...

Coro della Cappella Sistina - il Papa licenzia il direttore dopo l’indagine per riciclaggio - truffa e peculato : Papa Francesco ha licenziato il direttore della Cappella Musicale Pontificia Sistina, monsignor Massimo Palombella. Bergoglio ha deciso che il 14 ottobre 2018 il salesiano dirigerà per l’ultima volta il Coro in occasione della messa delle canonizzazioni che si celebrerà in piazza San Pietro, durante la quale saranno proclamati santi anche Paolo VI e Oscar Arnulfo Romero. Una decisione frutto di una contrattazione durata alcune settimane. ...

Portogallo - salta il direttore della tv pubblica per un post che allude a Ronaldo : TORINO - Terremoto nella tv pubblica portoghese. Paulo Dentinho ha lasciato la direzione dell'informazione di RTP dopo le polemiche che lo hanno travolto a causa di un post su Facebook. Il tema era la ...

Atletica - il presidente Giomi presenta Antonio La Torre : nominato nuovo direttore tecnico della Fidal : Il presidente della Fidal ha presentato la nuova struttura federale, soffermandosi sul nuovo direttore tecnico Antonio La Torre Si apre nel ricordo del grande Franco Sar, venuto a mancare proprio ieri, la presentazione della nuova struttura tecnica federale presso la Sala Consolini della sede Fidal a Roma. “Un ricordo doveroso e molto sentito di un gentiluomo vero come Franco Sar che ci ha appena lasciato. Una persona che ha ...

Un ponte tra le fedi : don Giuliano Savina direttore per l'ecumenismo della Cei : La Sua accorata preghiera: che siano una cosa sola, perché il mondo creda!, Gv 17,. Fu proprio la lettura integrale della capitolo 17 di Giovanni, la preghiera di Gesù nel Getzemani, il Vangelo che ...

Brutale aggressione al direttore della 'SportCity' : BOLZANO . Massimo Moretti, direttore della cooperativa Sport City, che gestisce l'impianto polifunzionale di via Maso della Pieve, e personaggio conosciutissimo in città, può tutto sommato ...

Carcere - il direttore Sardella replica al Sappe : "Basta strumentalizzazioni" : Non si placano le attenzioni sul Carcere di Orvieto, soprattutto sulle posizioni assunte nei giorni scorsi dai rappresentanti del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria che avevano reso nota la ...

Dopo la tragedia di Rebibbia - Bonafede sospende il direttore e il vice della sezione femminile : Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha deciso per la 'linea dura' Dopo quanto accaduto ieri a Rebibbia dove una detenuta ha ucciso sua figlia e ferito gravemente l'altro. Il ministro infatti ha sospeso la direttrice e la vicedirettrice della sezione femminile del carcere e inoltre il vicecomandante del reparto di Polizia Penitenziaria.I provvedimenti sono stati adottati dal capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, ...