Il rettore della Normale di Pisa sul gender gap che colpisce le docenti

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) È il segreto di Pulcinella: fare carriera, per una donna, è decisamente più complicato che per un uomo. Ma in Italia, che è il paese dei panni sporchi che si lavano in famiglia, finché qualcuno non trova il coraggio di raccontare le cose per filo e per segno, facciamo finta di non sapere. Il caso più recente è quello di Vincenzo Barone,diche, in un’intervista a Qn denuncia: “Ogni volta che si tratta di valutare o proporre il nome di una donna per un posto da docente, si scatena il finimondo … Preparazione, merito e competenze dovrebbero essere i soli criteri per valutare un accademico, e invece arrivano calunnie belle e buone, con l’aggiunta, come accaduto in anni recenti, di lettere anonime e notizie false diffuse ad arte”. Del resto, le statistiche ci raccontano la stessa storia, se è vero che la cattedra di Scienzeè appena ...