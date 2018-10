Il pm di Milano chiede 4 mesi per Wanda Nara | “Postò i dati di Maxi Lopez sui social”

Pm Milano chiede 4 mesi per Wanda Nara : ANSA, - Milano, 17 OTT - Quattro mesi di carcere con la concessione delle attenuanti generiche. E' la richiesta formulata oggi in aula, a Milano, dal vice-procuratore onorario per Wanda Nara, moglie e ...

“Selvaggia Lucarelli non ha diffamato Fabrizio Corona”/ Pm Milano chiede archiviazione : “Diritto di critica” : “Selvaggia Lucarelli non ha diffamato Fabrizio Corona”. La Procura di Milano chiede archiviazione dell'inchiesta. Le parole della giornalista rientrano nel “Diritto di critica” per il pm(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 19:58:00 GMT)

Corona chiede scusa su Instagram dopo la rissa in un ristorante a Milano : Si intitola "Mea culpa" il video con cui Fabrizio Coprona ha chiesto scusa su Instagram, per una rissa scoppiata venerdì sera in un ristorante a Milano: «È difficile spiegare cosa si prova durante ...

Milano - accoltellato fugge calandosi dal decimo piano e chiede aiuto : 15enne se lo ritrova in casa : Il giovane, ferito durante un festino a base di droga, è stato ricoverato in gravi condizioni: arrestato l'aggressore