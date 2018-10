Il nuovo progetto di Guadagnino | un film dai versi di Bob Dylan

Autismo - nelle scuole comunali arriva un nuovo progetto : Grosseto, 17 ottobre 2018 - L'Amministrazione comunale sposa il progetto "Margherita " I laboratori del fare condiviso" promosso dalla Asl e dagli uffici scolastici provinciali e lo inserisce nelle ...

Architettura - Stefano Boeri firma nuovo progetto 'verde' a Treviso : Roma, 16 ott., askanews, - Stefano Boeri Architetti, lo studio che ha progettato il 'Bosco verticale' di Milano, firma il progetto Cà delle Alzaie a Treviso: tre edifici immersi in un giardino che si ...

Fedez : «Riparto da un nuovo progetto - le vertigini hanno lasciato il posto all’adrenalina» : Dopo il grandissimo successo de “La Finale” del 1° giugno, il concerto con più presenze del 2018, che l’ha visto come il più giovane artista italiano ad esibirsi allo stadio di San Siro, Fedez torna sul palco da solista e annuncia il Tour 2019 nei palasport. “Vi avevo annunciato una sorpresa, ed eccomi qua. Il 18 ottobre apro ufficialmente le date del mio nuovo tour. Mi sembra incredibile, dopo la vertigine di San Siro, emozionarmi all’idea di ...

Sony Santa Monica Studio : un team secondario potrebbe essere al lavoro su un nuovo progetto : SIE Santa Monica Studio ha appena dimostrato di poter offrire esperienze tripla-A ambientate nell'universo di God of War e forse in futuro farà di più al di fuori del suo franchise iconico.Qualunque sia il futuro, sembra che lo Studio si stia preparando a nuove sfide. Come visto su ResetEra, infatti, lo Studio fist party di Sony sta assumendo nuovo personale e molte posizioni risultano aperte.Come segnala Gamepur, Erik Jakobsen, senior ...

Crollo Ponte Genova - progetto Aspi : “nuovo viadotto in 9 mesi” : Autostrade per l’Italia ha inviato stasera al sindaco di Genova e commissario straordinario Marco Bucci il progetto di ricostruzione del Ponte Morandi. Composto da 40 elaborati tecnici e strutturali, accompagnati da una relazione generale, prevede l’opzione piu’ breve, di soli 9 mesi per la ricostruzione a partire dall’ok al progetto, considerando anche l’adozione di penali sulle tempistiche. Secondo quanto appreso, ...

Progetto Bloodhound a rischio. Serve un nuovo manifesto futurista per l’auto : La notizia che arriva oggi dall’Inghilterra del Progetto Bloodhound messo in amministrazione controllata per mancanza di fondi, non mi stupisce affatto. Siamo in un’epoca strana. Siamo in un’epoca in cui la presentazione di uno smartphone attira più interesse che una missione spaziale. Siamo in un’epoca in cui i biscotti Ringo danno in regalo a chi […] L'articolo Progetto Bloodhound a rischio. Serve un nuovo manifesto futurista per l’auto ...

“Io… non me la bevo” – Al via il nuovo progetto di educazione stradale FMI : Parte da Napoli il progetto “Io…Non Me La Bevo!” rivolto agli studenti delle Scuole Superiori Un progetto dedicato ai giovani, per trasmettere loro l’importanza di una guida vigile e responsabile. Lunedì 22 ottobre partirà dall’Istituto di Istruzione Superiore “Sannino-De Cillis” di Napoli l’iniziativa “Io…Non Me La bevo”, che si concluderà a fine gennaio a Roma dopo numerosi appuntamenti in tutta Italia. Realizzata ...

Nicola Zingaretti : “Con me un nuovo progetto per mandare a casa Lega e M5s” : Il Presidente della Regione Lazio lancia ufficialmente la sua candidatura alla guida del Partito Democratico e promette di "costruire un nuovo progetto per mandare a casa Lega e Movimento 5 Stelle", che "hanno tradito le promesse e stanno lasciando alle nuove generazioni un paese più povero e ingiusto".Continua a leggere

Ubisoft Milan : gli sviluppatori di Mario + Rabbids sarebbero al lavoro su un nuovo progetto AAA : Ubisoft Milan sta cercando del personale per un nuovo grande progetto ad ampio budget.Come possiamo leggere anche su Gamingbolt, lo studio Milanese di Ubisoft, lo stesso che ha lavorato a Mario + Rabbids: Kingdom Battle in esclusiva per Nintendo Switch lo scorso anno, starebbe lavorando su un nuovo AAA per il quale attualmente sarebbero in atto delle assunzioni mirate a determinati ruoli.Considerata la qualità di Mario + Rabbids: Kingdom Battle, ...

Autostrade - ecco il progetto del nuovo viadotto Polcevera : Aspi ha presentato al commissario straordinario per la ricostruzione Bucci il piano di demolizione e ricostruzione del Morandi. Nello studio sarebbero salvati tre edifici di via Porro, con 110 abitazioni. Demoliti otto stabili, con 156 appartamenti

Gli sviluppatori di Tomb Raider potrebbero essere al lavoro su un nuovo progetto : Sembrerebbe che Crystal Dynamics abbia in cantiere un nuovo progetto per le mani, o almeno è lecito pensarlo dopo aver letto il suo nuovo annuncio di lavoro pubblicato recentemente.Come riporta GearNuke, la compagnia ha da poco pubblicato un annuncio di lavoro sul suo sito ufficiale. La posizione aperta è quella di Lead Software Engineer e a quanto sembra il lavoro richiede esperienza con Xbox One, PS4, PC e le piatatforme di nuova generazione. ...

Vittorio Sgarbi lascia Forza Italia : 'Ora un nuovo progetto con Giorgia Meloni' : 'Con Giorgia Meloni abbiamo un discorso aperto da tempo, io vorrei allargare Fratelli d'Italia , farne una cosa nuova', spiega Vittorio Sgarbi a La Stampa , dopo aver reso pubblico il suo abbandono al ...