Il Nobel Novoselov | il ' mio' grafene rivoluzionerà il mondo

Grafene - il Nobel Novoselov : l’Italia in prima fila nella ricerca : Lo scopritore del Grafene, il premio Nobel Konstantin Novoselov, a margine della conferenza “Graphene: revolution is coming to Earth… and space“, organizzata al Museo della scienza e della tecnologia dall’azienda Leonardo, ha dichiarato che l’Italia è in prima fila nella ricerca sul materiale, che sta aprendo la strada a una vera e propria rivoluzione tecnologica. L’evento ha sottolineato il ruolo della ...