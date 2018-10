Il Mondiale per club con 4 arbitri italiani

Mondiale per club con 4 arbitri italiani : ANSA, - ROMA, 17 OTT - Ci sono quattro fischietti italiani fra i 'convocati' dal Comitato arbitri della Fifa per le partite della prossimo Mondiale per club, in programma negli Emirati Arabi Uniti dal ...

Rocchi arbitrerà al Mondiale per Club : Irrati scelto per il Var : Ci sarà anche l'italiano Gianluca Rocchi tra gli arbitri protagonisti nel prossimo Mondiale per Club. L'articolo Rocchi arbitrerà al Mondiale per Club: Irrati scelto per il Var è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Giornata Mondiale della povertà : in Italia record di persone a rischio - : In Europa il nostro Paese è tra quelli con il maggior numero di potenziali poveri, quasi il 30 per cento della popolazione. Mattarella: "Evitare che la povertà si traduca in crescente marginalità ...

Mondiale Rally - La Toyota conferma l'arrivo di Meeke per il 2019 : Lo avevamo anticipato qualche giorno fa e oggi è arrivato l'annuncio ufficiale: Kris Meek tornerà a correre nel Mondiale Rally e lo farà al volante della Yaris WRC, unendosi al team Toyota Gazoo Racing insieme a Tänak e Latvala.Tre equipaggi per puntare al titolo. L'ambizioso progetto della Toyota comincia sempre più a concretizzarsi e il costruttore giapponese, nel rush finale di questa stagione, è in testa al campionato costruttori. Ma per il ...

MotoGP GP Giappone 2018 - Marquez : 'Vincere il Mondiale a Motegi sarebbe importante per la Honda' : Marc Marquez arriva a Motegi con un vantaggio di 77 punti su Andrea Dovizioso, il rivale più vicino in classifica e 99 su Valentino Rossi al momento terzo nel Mondiale. Con 100 punti ancora ...

Settimana Mondiale dell’alimentazione : la cucina antispreco e la valorizzazione delle verdure diventano un programma didattico per contribuire ai Sustainable Development Goals dell’Onu : La lotta alla fame nel mondo, allo spreco alimentare e una migliore conoscenza ed utilizzo delle verdure – l’alimento di scarto per eccellenza nelle case degli italiani – diventano materia di studio e di sperimentazione per i futuri chef e cittadini di domani. Più di 100 Istituti Alberghieri italiani, circa 3400 studenti delle classi 3°, 4° e 5°, saranno i protagonisti del progetto “Share a meal – Giovani chef” lanciato in ...

Giornata Mondiale dell’Alimentazione - FAO : necessario intensificare gli sforzi per porre fine alla fame e alla malnutrizione in tutte le sue forme : Tutti gli interventi alla cerimonia della Giornata mondiale dell’Alimentazione hanno lanciato oggi un appello per un maggiore impegno politico e un maggiore sostegno finanziario per porre fine alla fame e a tutte le forme di malnutrizione, sollecitando la comunità internazionale ad intensificare gli sforzi fino a quando non ci sarà cibo a sufficienza e di qualità per tutti. Il tema di quest’anno – “Le nostre azioni sono ...

Giornata Mondiale dell’Alimentazione - Mattarella : rinnovare ogni sforzo per raggiungere l’obiettivo “Fame Zero” : “Nel celebrare la Giornata Mondiale dell’Alimentazione, la comunità internazionale è invitata a rinnovare ogni sforzo per raggiungere l’obiettivo Fame Zero entro il 2030“: lo ha dichiarato oggi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “L’appuntamento odierno fotografa un momento critico per lo stato di nutrizione del pianeta. Il numero delle persone che soffre la fame è in aumento. Le donne e i ...

Giornata Mondiale dell’Alimentazione - Fondazione Barilla : nel 2017 persi 4011 anni di vita per scelte alimentari sbagliate : Nel 2017 gli italiani hanno perso complessivamente, come popolazione, ben 4.011 anni di vita, per colpa di disabilità riconducibili a carenze nutrizionali, diabete e malattie cardiovascolari (nel 2016 erano 3.941 anni)[1]. Come è stato possibile nel Paese della Dieta Mediterranea? Colpa delle mutate abitudini alimentari che, soprattutto tra i giovani, hanno portato al distacco da questo modello alimentare. I dati fotografano le conseguenze del ...

Mondiale volley : Italia-Serbia - le azzurre - con qualche riserva - perdono il 1° set : 'Si sono troppo stancate sul cemento di ieri': il Ct delle azzurre allora introduce qualche cambio nel primo set contro la Serbia. A riposo, finora, due big come Miriam Sylla e >Chrichella, entra lo ...

Così la Cina fabbrica i calciatori per vincere il Mondiale : Xi Jinping vuole organizzare il Mondiale di calcio in Cina e nel 2050 vedere la propria Nazionale campione del mondo, per questo avrebbe pensato, insieme al suo ministro dello Sport, di fare studiare ...

Mattarella : "Spero che il mio successore possa festeggiare il Mondiale" : L 'Italia di Roberto Mancini ha vinto con gran merito la terza sfida della Uefa Nations League in casa della Polonia, ha evitato la retrocessione nella Lega B e ora può guardare con serenità al futuro ...

Mattarella : 'Spero che il mio successore festeggi il Mondiale' : Roma, 15 ott., askanews, - 'Spero che nel 2022 quello che sarà il mio successore possa festeggiare il mondiale come Pertini nell' '82 e Napolitano nel 2006'. Così il presidente della Repubblica, ...

Scuola - #FameZero : Dussmann a sostegno di FAO per la Giornata Mondiale dell’Alimentazione : Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione, che ricorre domani, martedì 16 ottobre. Capriate San Gervasio (Bergamo), 15 Ottobre 2018 – In occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione di domani, 16 ottobre, promossa dalla FAO (L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura), Dussmann Service propone un momento di riflessione e ...