Il governo M5S-Lega diminuirà davvero le tasse ai cittadini?

Spread - mai accaduto in Italia : le banche lasciano solo il governo di Lega e M5s - la strana manovra d'agosto : Le nostre banche si difendono dallo Spread inguaiano lo Stato Italiano. È il Corriere della Sera a rivelare la strategia occulta degli istituti di casa nostra, che in agosto 'hanno iniziato mostrare ...

SONDAGGI POLITICI/ Manovra governo - Lega ‘meglio’ del M5s : Reddito Cittadinanza “no priorità” : SONDAGGI elettorali POLITICI, ultime notizie e intenzioni di voto: Governo rallenta dopo Manovra, Lega al 31%, M5s sopra il Pd di 11 punti. Centrodestra unito vale il 43,5%(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 20:45:00 GMT)

M5s-Lega - il retroscena : 'Cade il governo di Giuseppe Conte e si ritorna al voto' : Mentre si aspetta l'esito del vertice sulla manovra a Palazzo Chigi, tra i leghisti c'è chi tira un sospiro di sollievo dopo che alcuni salviniani avevano tirato fuori le elezioni anticipate. La ...

Trovato l'accordo tra Lega e M5S : via libera del governo alla manovra : Il Governo ha approvato la manovra, il decreto fiscale e il decreto di semplificazione. Al termine del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha sottolineato che entro 24 ore il piano verra' inviato a Bruxelles. Nella manovra sono stati confermati reddito e pensione di cittadinanza, la modifica alla legge Fornero, la sforbiciata alle pensioni d’oro e la quota 100. I punti fondamentali della manovra economica La manovra economica è stata approvata ...

Trovato l'accordo tra Lega e M5S : via libera del governo alla manovra : Il Governo ha approvato la manovra, il decreto fiscale e il decreto di semplificazione. Al termine del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha sottolineato che entro 24 ore il piano verrà inviato a Bruxelles. Nella manovra sono stati confermati reddito e pensione di cittadinanza, la modifica alla legge Fornero, la sforbiciata alle pensioni d’oro e la quota 100. I punti fondamentali della manovra economica La manovra economica è stata approvata ...

Manovra Economica 2019 : i punti/ Reddito Cittadinanza - Pace Fiscale - Quota 100 : le novità del governo Lega-M5s : Manovra Economica 2019: i punti principali e le novità del Governo Lega-M5s. Reddito di Cittadinanza, Pace Fiscale, Quota 100 e tutte le altre misure della Legge di Stabilità(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 10:40:00 GMT)

Via libera del governo alla manovra da 37 mld di euro : accordo Lega e M5s su quota 100 - reddito e pace fiscale : Partirà anche il taglio alle pensioni d'oro che non era gradito al Carroccio. Nei primi tre mesi del 2019 il reddito di cittadinanza. Ora si passa all'esame dell'Unione europea -

Tap - 36 ore per decidere - governo prende tempo per verifica. Maggiore : 'Se ripartono i lavori gli eletti M5s si dimettano' : Questo progetto si ferma perché Tap ha commesso delle illegalità e illegittimità: ci sono errori progettuali e falsificazione dei documenti, quindi si ferma non per responsabilità politica ma per ...

De Luca : 'Provo disgusto per questo governo : M5S pagherà conseguenze - Renzi ormai scaduto' : Nella puntata di questo lunedì 15 ottobre della nota trasmissione radiofonica Un giorno da pecora, in onda su Radio Uno Rai, condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, è intervenuto il noto scrittore Erri De Luca, il quale ha parlato anche di temi strettamente di attualita' Politica. Vediamo le parti salienti di quello che ha affermato. Erri De Luca attacca il M5S e le politiche del Governo In particolare Erri De Luca ha parlato del Movimento 5 ...

Def - Brunetta : “Da M5s e Lega nessuna flat tax ma kamasutra fiscale per finanziare follie del governo” : “Pace fiscale? La definizione è di Berlusconi, ma quella di Lega e M5s non sia più che cosa sia, se non non un vecchio tradizionale condono per fare un po’ di gettito e per finanziare, una tantum, le follie derivanti da questo flirt, fidanzamento, matrimonio tra Lega e Cinque Stelle”. Sono le parole del deputato di Forza Italia, Renato Brunetta, intervistato da Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale. Il parlamentare spiega: “La pace ...

Pace fiscale - Salvini attacca M5s : "E' nel contratto di governo" : Si rafforzano le tensioni nella maggioranza sulla manovra, dopoil nulla di fatto nel vertice di domenica. Il leader di M5s hadeciso di disertare il nuovo vertice in corso a Palazzo Chigi invista del Consiglio dei ministri per approvare il provvedimento che contiene tra l'altro la Pace fiscale

Pace fiscale - Salvini a M5S : è nel contratto di governo - per me vale : "Lo dico agli amici dei Cinquestelle: saldo e stralcio delle cartelle di Equitalia per chi ha fatto la dichiarazione dei redditi ma non è riuscito a pagare tutto è nel contratto di governo. Quello per ...

Gli amici e i fedelissimi del M5S che hanno trovato una poltrona nel 'governo del cambiamento' : La ragazza in questione è Assia Montanino, Assia Montanino , la 26enne laureata in Economia che nel curriculum ha un tirocinio alla Camera ma sopratutto una candidatura nel 2015 per M5s', riporta ...

Pace fiscale - scontro M5s-Lega : decreto a rischio rinvio/ Ultime notizie governo - oggi vertice last minute : Pace fiscale, scontro M5s-Lega: decreto a rischio rinvio. Ultime notizie Governo, oggi vertice last minute per tentare di sbloccare la situazione: ecco cosa succede(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 09:40:00 GMT)