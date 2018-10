Il governo degli onesti approva un condono ma capire tu non puoi | tu chiamalo se vuoi

Lega e M5s - gira una voce nell'alta finanza : quando salta il governo - le prove decisive degli analisti : La posizione del ministro dell'Economia Giovanni Tria scricchiola ancora , secondo l' HuffingtonPost salgono le quotazioni di Gustavo Piga e Rainer Masera , candidati grillini a via XX Settembre, ma ...

Il governo degli onesti approva un condono ma capire tu non puoi - tu chiamala se vuoi : pace fiscaleee : Esiste una bellissima canzone di Lucio Battisti dal titolo Emozioni. Adattando il testo alla situazione politica attuale si potrebbe cantare una strofa così: “Ma nella mente tua non c’è, capire tu non puoi, Tu chiamale, se vuoi: evasioni…”. Così dovrebbero cantare i vecchi e puri grillini di una volta. Per loro gli evasori e i truffatori erano persone da punire in ogni modo. Sul blog delle stelle scrivevano: “Salvini è un ...

Sul test di Medicina un'altra figuraccia del governo degli slogan : Premessa doverosa. La manovra approvata dal Consiglio dei ministri di lunedì 15 ottobre, giusto in tempo per trasmettere a Bruxelles il Documento programmatico di Bilancio, è un disegno di legge. E come tale verrà vagliato, limato, in parte stravolto (se la maggioranza lo vorrà), durante il dibattit

RIFORMA PENSIONI/ I conti a spanne del governo su Quota 100 e taglio degli assegni : La RIFORMA delle PENSIONI entra nella Legge di bilancio con Quota 100. Ma ci sarà anche un taglio degli assegni d'oro. Tuttavia non è chiaro di quale entità. GIULIANO CAZZOLA(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 06:07:00 GMT)MAGNETI MARELLI/ Quel pezzo di "rivoluzione Marchionne" messo in vendita da Fca, di G. SabellaMANOVRA/ I conti sui posti di lavoro "creati" dalle mosse del Governo, di M. Ferlini

Pensioni - verso il blocco degli aumenti? I conti che preoccupano il governo : In assenza di novità legislative dal 1° gennaio 2019 tornerebbe in vigore il meccanismo della perequazione: si tratterebbe...

I videoclip come opere cinematografiche - l'appello degli artisti al governo : La monetizzazione dei video nei canali di video sharing alimenta un'economia digitale di ampia portata e la produzione di clip è la frontiera dell'innovazione con la strumenti quali il 3D, il live ...

Piazza Grande - Zingaretti : “C’è alternativa all’odio” Gentiloni : “Il Pd deve cambiare strada. Il governo manda in fumo le fatiche degli italiani” : All’ex Dogana di Roma, nel quartiere San Lorenzo, è in corso la convention Piazza Grande promossa da Nicola Zingaretti che, proprio oggi, lancia la sua candidatura al congresso Pd. «Credo che siamo qui perché l’Italia ha bisogno di due cose, tra le tante: ha bisogno di crescere, ha bisogno di sviluppo e di un’immensa, straordinaria iniezione di gi...

Piazza Grande - Gentiloni : “Il Pd deve cambiare strada. Il governo manda in fumo le fatiche degli italiani” : All’ex Dogana di Roma, nel quartiere San Lorenzo, è in corso la convention Piazza Grande promossa da Nicola Zingaretti che, proprio oggi, lancia la sua candidatura al congresso Pd. In prima fila spicca la presenza dell’ex premier, Paolo Gentiloni che, con la sua presenza vuole lanciare un chiaro messaggio in vista delle primarie. Il governo Lega-...

Rivolta degli studenti contro il governo : anche Di Maio finisce nel mirino : «Vedete questo? E’ il muro dell’ignoranza, della paura e del razzismo», spiega uno studente in piena via Marmorata a Roma, indicando una pila di scatole di cartone decorate con le foto dei ministri di governo da Salvini a Bussetti. Fumogeni accesi, quindi parte l’ordine: «E noi adesso lo abbattiamo». Decine di studenti si lanciano sulle scatole, le...

La manovra economica sta cambiando o no l'opinione degli italiani sul governo? : Il 52% degli italiani esprime, nel complesso, una valutazione positiva sulla manovra economica annunciata dal Governo in occasione della presentazione del Def; un giudizio di segno opposto giunge invece dal 38% dei cittadini: è il dato che emerge da un’indagine condotta dall’Istituto Demopolis. L’opinione pubblica si divide maggiormente sulla scelta di alzare il deficit al 2,4%: il 48% ritiene la ...