Il ' FUS' premia ancora una volta il Teatro San Carlo

2anews

: Teatro San Carlo “virtuoso', il Fus lo premia - - quotidiano_roma : Teatro San Carlo “virtuoso', il Fus lo premia - - novaradiotunes : ASCOLTA - #Firenze 'Abbiamo invertito la tendenza'. Il FUS premia la produttività del Teatro del Maggio -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) In particolare per il San, per le percentuali riconosciute agli spettacoli di balletto fortemente penalizzati, senza alcun motivo se non quello di mortificare questa forma d'arte, rispetto alle ...