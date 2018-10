Il Fisco chiede 5 milioni ​agli spacciatori di droga

ilgiornale

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) L'Agenzia delle Entrate batte cassa anche con i trafficanti di. Dopo l'arresto di 24 persone in un blitz tra Trento e Brescia, ilha deciso di incassare quanto dovuto. Come riporta ilGiornale di Brescia, ai fermati è arrivata una vera e propria cartella esattoriale pesantissima: 5di euro che non sono stati mai dichiarati. Si tratta degli incassi no dichiarati tra il 2015 e il 2016. A questi vanno aggiunti anche gli interessi. E il calcolo degli esperti delè presto fatto. Con la vendita di 147 chili di hashish e 3 di cocaina, nel 2015 il guadagno stimato è di 4e 781mila euro.Di fatto secondo le stime per l'anno 2016 invece l'incasso sarebbe di 3e 920mila euro con la vendita di 187 chili di hashish. Insomma adesso dopo l'arresto glidovranno anche risarcire il. E il principio di battere cassa per questo tipo di attività è ...