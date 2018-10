Il corposo update di Call of Duty | Black Ops 4 introduce alcune novità e risolve i bug

eurogamer

: Il corposo update di #CallofDutyBlackOps4 introduce alcune novità e risolve i bug più gravi. - Eurogamer_it : Il corposo update di #CallofDutyBlackOps4 introduce alcune novità e risolve i bug più gravi. -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) A meno di una settimana dal lancio diofOps 4, il titolo sviluppato da Treyarch e pubblicato da Activision continua ad aggiornarsi nel tentativo di bilanciare definitivamente i complessi equilibri della modalitàout,ndo nel frattempo i bug segnalati più spesso dalla community.Proprio questa notte, come riferisce VG24/7,Ops 4 si è aggiornatondo qualchealla playlistout. Se in precedenza la modalità a coppie ospitava 88 giocatori e quella dei quad 100, dopo la patch queste cifre si sono invertite, con quella a coppie che arriva a 100 giocatori mentre quella dei quad scende a 88. Non è chiaro se queste impostazioni verranno nuovamente modificate in futuro.Tra le altre, la playlist del Team Deathmach può ora accogliere squadre da 6 giocatori, e sono molteplici i bug risolti dal team di sviluppo, sopratutto per quanto ...