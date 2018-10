Il contadino cerca moglie 4 Anticipazioni prima puntata | due fratelli e tante novità

Diletta Leotta a DM : «La cosa che più mi ha colpito de Il contadino cerca Moglie è l’amore lesbo. DAZN funziona alla grande» : Diletta Leotta Dai campi di calcio a quelli arati. Diletta Leotta è la nuova conduttrice de Il Contadino Cerca Moglie, il dating show di Fox Life giunto alla quarta stagione (da oggi, il mercoledì alle 21). Per la procace siciliana si tratta del primo vero impegno in un programma di intrattenimento seriale, che nulla ha a che vedere con il pallone che l’ha mediaticamente lanciata. E’ entusiasta della nuova esperienza che sembra aver ...

Marcello/ Video - Chi è l'imprenditore agricolo con la passione per il calcio (Il contadino cerca moglie 4) : Marcello è un imprenditore agricolo romagnolo che ama il calcio. A Il contadino cerca moglie 4 il giovane spera di trovare una donna che piaccia anche alla sua famiglia.(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 11:05:00 GMT)

Marianna D'Auria/ Video - la contadina “maschiaccio” che coltiva l’orto del re (Il contadino cerca moglie 4) : Marianna D’Auria è una dei protagonisti de Il contadino cerca moglie 4. Dal 2015 si occupa dell’azienda di famiglia, che produce pomodorini nelle colline di Castellammare di Stabia.(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 10:20:00 GMT)

Dario e Riccardo/ Video - i fratelli sportivi : "Vogliamo due donne semplici" (Il contadino cerca moglie 4) : Dario e Riccardo sono due fratelli che partecipano a Il Contadino cerca moglie 4 per trovare l'amore. I due gestiscono insieme Il Cavaliere, un'azienda agricola a conduzione familiare.(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 10:15:00 GMT)

Fabrizio/ Video - il principe dei kiwi gialli non vuole fidanzarsi per forza (Il contadino cerca moglie 4) : Fabrizio è un ragazzo di 37 anni che ha voglia di innamorarsi e per questo ha deciso di partecipare a Il Contadino cerca moglie 4. Non vuole fidanzarsi per forza se non con la persona giusta(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 09:40:00 GMT)

Diletta Leotta a Blogo : "A Il contadino cerca Moglie arriva l'amore saffico - studio a DAZN - Le Iene fanta tv" (video) : Dai campi di calcio ai campi dove si coltiva. Ecco la svolta di Diletta Leotta. Dal 17 ottobre condurrà la quarta stagione, carica di novità de Il Contadino Cerca Moglie, il dating show in onda su FoxLife, il canale 114 di Sky. "Sarà un'edizione piena di sorprese. La prima dovrei essere io. Ma le vere sorprese riguardano i protagonisti: ci sono due fratelli che si contenderanno delle donne, partecipano come se fossero un solo Contadino, e ...