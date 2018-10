Il condono si è allargato : si può dichiarare 100mila euro in più per ogni imposta evasa (Iva inclusa) : Il "condonino" è cresciuto, ed è diventato un condono a tutti gli effetti. Il tetto di 100mila euro non varrà più per il totale dichiarato ma su ogni singola imposta evasa , da applicare quindi non soltanto alle imposte sui redditi, ma anche alle imposte sostitutive delle ritenute e dei contributi previdenziali, all' imposta sul valore degli immobili all'estero e a quella sul valore delle attività finanziarie ...

Il condono si allarga : entra l’Iva - tetto di 100mila euro per singola imposta : Alla fine anche l’Iva entra nel condono varato lunedì sera dal Governo. Per l’imposta sul valore aggiunto non si applicherà il 20% ma un’aliquota media. Ma non è la sola apertura: l’integrazione degli imponibili nel limite di 100mila euro e comunque non oltre il 30% di quanto dichiarato si calcolerà per singola imposta da regolarizzare e per singolo anno d’imposta dal 2013 al 2016...