Il commissario Ue Oettinger conferma

Manovra - il commissario Ue Oettinger allo Spiegel : “L’Europa respingerà il documento - lettera forse già giovedì” : La commissione Ue rigetterà la Manovra del bilancio italiano: lo sostiene il commissario al Bilancio Ue, Guenther Oettinger, allo Spiegel on line. Una lettera del commissario agli Affari economici Pierre Moscovici dovrebbe arrivare a Roma giovedì o venerdì, scrive il magazine. “Si è confermata l’ipotesi che la bozza di bilancio 2019 non è conciliabile con gli obblighi esistenti nell’Ue”, afferma Oettinger. Moscovici non farà una ...

Il commissario Ue Oettinger torna ad attaccare il governo italiano : “Vuole distruggere l’Europa” : Il commissario al Bilancio Ue, Günther Oettinger, torna ad attaccare il governo italiano e lo accusa di voler distruggere l'Europa: "Alcuni all’interno dell’Europa lo vogliono indebolire o addirittura distruggere: la Polonia, l’Ungheria, la Romania, il governo italiano”, riferisce il sito Politico.eu.Continua a leggere

Ue - il commissario Oettinger : “Alcuni governi tra cui quello italiano vogliono distruggere il progetto europeo” : Il progetto europeo è in “pericolo di morte“, minacciato da avversari sia dentro sia fuori l’Unione e “alcuni all’interno dell’Europa lo vogliono indebolire o addirittura distruggere: la Polonia, l’Ungheria, la Romania, il governo italiano”. A dirlo, secondo Politico, è stato il commissario Ue al Bilancio Günther Oettinger, durante un intervento martedì sera a Bruxelles. La rapida approvazione del prossimo bilancio Ue da ...

Il commissario Oettinger striglia l’Italia : “I contributi europei sono obbligatori - non versarli è una violazione dei trattati” : Il commissario Oettinger striglia l'Italia: "Tutti gli stati dell'Ue si sono assunti l'obbligo di pagare i contributi nei tempi stabiliti. Tutto il resto sarebbe una violazione dei trattati che comporterebbe penalità. L'Italia ha conquistato il nostro appoggio nell'affrontare la crisi migratoria e le sue conseguenze, posso solo mettere in guardia Roma dal mischiare la questione migratoria con il bilancio Ue", ha dichiarato a Die Welt.Continua a ...

Il commissario europeo Guenther Oettinger : "Penalità all'Italia se non versa i contributi al bilancio europeo" : "Tutti gli Stati dell'Ue si sono assunti l'obbligo di pagare i contributi nei tempi stabiliti. Tutto il resto sarebbe una violazione dei trattati che comporterebbe penalità". Il commissario europeo al bilancio, Guenther Oettinger, intervistato da Die Welt, risponde così sulla minaccia italiana di bloccare l'approvazione del bilancio europeo."L'Italia ha conquistato il nostro appoggio nell'affrontare la crisi migratoria e le sue ...

commissario Oettinger : Italia non paga 20 mld di contributi alla Ue - ma 3 : "Vanno tenuti in considerazione i fondi che tornano indietro", dicono da Bruxelles. Di Maio tira dritto: "Pronti a mettere veto al bilancio"

L'IRA DI OETTINGER SULL'ITALIA : "BASTA CON FARSA DEI CONTRIBUTI ALL'UE"/ Berlino sta con commissario Bilancio : Bilancio Ue, OETTINGER contro l'Italia: "20 miliardi di Roma alla Commissione? Una FARSA, non è vero". Ecco le cifre esatte: il Commissario bacchetta il Governo Lega-M5s sul fronte migranti(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 18:49:00 GMT)

