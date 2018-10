Il commissario al bilancio Guenther Oettinger | La Commissione UE respingerà la

Il commissario europeo Guenther Oettinger : "Penalità all'Italia se non versa i contributi al bilancio europeo" : "Tutti gli Stati dell'Ue si sono assunti l'obbligo di pagare i contributi nei tempi stabiliti. Tutto il resto sarebbe una violazione dei trattati che comporterebbe penalità". Il commissario europeo al bilancio , Guenther Oettinger , intervistato da Die Welt, risponde così sulla minaccia italiana di bloccare l'approvazione del bilancio europeo ."L'Italia ha conquistato il nostro appoggio nell'affrontare la crisi migratoria e le sue ...

L'IRA DI OETTINGER SULL'ITALIA : "BASTA CON FARSA DEI CONTRIBUTI ALL'UE"/ Berlino sta con commissario Bilancio : Bilancio Ue, OETTINGER contro l'Italia: "20 miliardi di Roma alla Commissione? Una FARSA , non è vero". Ecco le cifre esatte: il Commissario bacchetta il Governo Lega-M5s sul fronte migranti(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 18:49:00 GMT)

commissario bilancio Oettinger : l'Italia non paga all' Europa 20 miliardi : Il Commissario per il Bilancio dell'UE Guenther Oettinger ha detto di voler "lavorare con i numero giusti" sulla politica di Bilancio europea, confutando le parole del ministro dell'Economia Luigi di ...