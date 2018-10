Il Collegio 3 in onda nel 2019 | la Rai annuncia la data ufficiale

optimaitalia

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Dopo una lunga attesa finalmente il pubblico potrà iniziare il conto alla rovescia: Il3 ci sarà e andrà insu Rai2 nel. Fin qui niente di nuovo in realtà visto che già nei mesi estivi si era parlato di una messa intardiva rispetto alle prime due stagioni. Lasciato il prime time della secrete Rai in autunno, il programma andrà inin inverno e, in particolare, inizierà proprio nelle vacanze natalizie.Secondo quanto si evince dai palinsesti Rai del prossimo inverno, sembra che Il3 andrà indal 3 gennaioal giovedì sera dalle 21.20 occupando la serata che attualmente tante soddisfazioni sta regalando a Pechino Express 2018. Naturalmente si tratta di una prima conferma e quando si parla di Rai si sa bene che i contrattempi e gli slittamenti possono esserci ma, al momento, sembra proprio che le ipotesi della scorsa estate siano ...