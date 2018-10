Il Catania vince di misura con il Trapani

Diretta/ Rende Catania (risultato finale 1-2) streaming video e tv : etnei vincenti in trasferta! : Diretta Rende-Catania, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C, seconda giornata del girone C(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 18:42:00 GMT)