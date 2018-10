Il caso della pista ciclabile di Prato che favorirebbe gli immigrati

caso Claviere - migranti : indagine pm su altro sconfinamento della Francia in italia - : L'episodio, precedente a quello dei migranti fatti scendere in italia dalla gendarmeria , è avvenuto il 2 agosto. Due cittadini italiani sono stati fermati da 4 uomini armati che hanno chiesto loro i ...

BREXIT - 3 SCENARI PER L’USCITA DELLA GRAN BRETAGNA DALL’UE/ Ultime notizie - in ogni caso ci saranno scontenti : BREXIT, rush finale, ma resta il "caso Irlanda". Ultime notizie, intesa complicata fra Londra e Bruxelles per la questione irlandese: il nord è parte del Regno Unito(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 14:40:00 GMT)

caso Lodi - affondo di Salvini contro Fico 'Faccia il presidente della Camera' : ROMA. Un attacco durissimo dal numero uno della Lega al presidente della Camera, uomo simbolo del Movimento. Matteo Salvini se la prende con Roberto Fico . 'Faccia il presidente della Camera', ha ...

Il ministro Salvini sul “caso migranti” : «Non accettiamo le scuse della Francia» : La Procura apre un’inchiesta, la Prefecture des Hautes Alpes: «Avevamo avvertito gli italiani, ma il nostro veicolo non doveva varcare la frontiera senza autorizzazione»

Monza cerca il nuovo comandante della polizia locale : il bando dopo il caso Vergante : Il Comune di Monza è di nuovo alla ricerca di un comandante della polizia locale. Piazza Trento e Trieste ha pubblicato il bando per l'assunzione di un nuovo responsabile dei vigili dopo la bufera ...

Salvini sul caso migranti : "Non accettiamo le scuse della Francia. È una vergogna internazionale” : «Abbandonare degli immigrati in un bosco italiano non può essere considerato un errore o un incidente. Quanto successo a Claviere, sulle Alpi del Torinese, è un’offesa senza precedenti nei confronti del nostro Paese, e mi chiedo se gli organismi internazionali - a partire dall’Onu fino all’Europa - non trovino «vomitevole» lasciare delle persone i...

caso Cucchi - la sorella vedrà i vertici della Difesa : Ora le istituzioni si accorgono di Stefano Cucchi. Domani il ministro della Difesa Elisabetta Trenta e il comandante generale dell'Arma Giovanni Nistri incontreranno Ilaria, la sorella del geometra ...

Il caso Khashoggi spacca il mondo della tecnologia : da Uber a Slack - gli investimenti dei sauditi : Con la scomparsa del giornalista Jamal Khashoggi, gli occhi del mondo sono tornati sulla famiglia reale saudita, accusata di essere la mandante del presunto omicidio. E questo ha ricadute su diversi settori, da quello petrolifero a quello tecnologico. Il principe Mohammed bin Salman e il suo fondo sovrano sono infatti diventati, negli ultimi due anni, grandi investitori in società, servizi e applicazioni digitali. Il Saudi Arabian ...

Il caso della calciatrice esclusa dalla sua squadra perché candidata con Salvini : Si è candidata nelle liste del Movimento civico maranese, alleato con la Lega di Salvini, e ci sta rimettendo la carriera di capitano sui campi di calcio femminile. Concetta 'Titty' Astarita, leader ...

caso Kashoggi - i big della finanza disertano la «Davos saudita» : L'ultimo, in ordine di tempo, è stato Jamie Dimon, Ceo di JPMorgan, la più grande banca d'affari americana. Ma è probabile che presto altri nomi illustri della finanza e dell'economia internazionale annunceranno di non voler più partecipare al Future

Le differenze tra il caso della mensa scolastica a Lodi e quello buoni libro a Padova : Il Comune scarica sulla Regione che scarica sullo Stato. E' quello che sta succedendo in Veneto, dopo che il Mattino di Padova ha riportato che, per ottenere il contributo regionale sull'acquisto di ...