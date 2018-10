Il cambiamento climatico Quali sono le conseguenze? Nadia Toffa intervista l’esperto

TRUMP CI RIPENSA SUL cambiamento CLIMATICO/ Riscaldamento "non è una bufala" : prima era "costosissima cag**a" : TRUMP ci RIPENSA sul CAMBIAMENTO CLIMATICO: The Donald ammette che il Riscaldamento globale "non è una bufala". Poco tempo fa l'aveva definito una "costosissima cag**a".(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 09:03:00 GMT)

Pecoraro Scanio : «Di Maio - il cambiamento climatico conta quanto il reddito di cittadinanza» : Il secondo partito più votato: alle elezioni di domenica, in Baviera, i Verdi hanno sfondato con il 17,8% (+9,2 rispetto al 2013), e sono diventati la seconda forza della Land e i possibili alleati di Governo dell’Unione Cristiano Sociale (Csu), il partito che ha vinto. Un risultato molto lontano da quelli ottenuti dai Verdi in Italia. Perché? «Intanto, perché il nostro Paese è in tutto diverso dalla Germania: i tedeschi hanno una cultura ...

cambiamento climatico - Trump ci ripensa “Non penso che sia una bufala” : “Non è una bufala”. Donald Trump ci ripensa e, dopo aver detto di tutto sul Cambiamento climatico nel corso degli anni, in un’intervista rilasciata a Lesley Stahl, reporter di 60 Minutes, noto programma televisivo in onda sulla Cbs, ammette che “qualcosa sta cambiando”. Non si tratta di un dietrofront totale, ma i toni sono di certo meno duri rispetto a quando, non ancora presidente degli Stati Uniti d’America, il tycoon postava sui social frasi ...

Da “bufala” a “fenomeno passeggero” : Trump rinnega ancora il cambiamento climatico : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump (Photo by Drew Angerer/Getty Images) Così come un tifone può essere declassato a depressione tropicale, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha declassato il cambiamento climatico da bufala a fenomeno passeggero. Nel 2012, ancora prima di sedere alla Casa Bianca, aveva twittato la sua convinzione che quelli relativi al clima fossero allarmi sensazionalistici. Domenica 14 ottobre invece, ...

cambiamento climatico - Trump : “Non è una bufala ma non so la causa” : Il presidente USA Donald Trump cambia idea sul Cambiamento climatico, affermando in una intervista alla CBS che non pensa sia una “bufala” (come aveva sostenuto dal 2012), ma non sa “se la causa sia umana“. Il tycoon ha aggiunto che il clima “potrebbe cambiare tornando indietro“, ma, in ogni caso, il presidente ha precisato che non intende perdere migliaia di miliardi di dollari e milioni di posti di lavoro ...

Il cambiamento climatico è già qui. Adattiamoci : Pochi giorni fa è stato pubblicato il rapporto dell'IPCC, il gruppo intergovernativo che studia i cambiamenti climatici. Il rapporto si conclude con previsioni catastrofiche sul riscaldamento globale e disperati appelli a contenerlo mediante la riduzione delle emissioni di CO2. Appelli che erano già contenuti nel trattato siglato a Parigi tre anni fa.A chi è rivolto l'appello? Essenzialmente ai politici e a coloro i quali - ...

Ambiente - CIB : il biometano scelta di responsabilità per frenare il cambiamento climatico - “eliminare gli ostacoli nella normativa” : “Raggiungere il traguardo di un’economia a emissioni nette zero entro il 2050 è possibile sfruttando la grandissima risorsa del gas rinnovabile” ha dichiarato Piero Gattoni Presidente CIB – Consorzio Italiano Biogas intervenendo stamane a Bologna all’evento di LegAmbiente, ‘L’era del biometano’. “Lo sosteniamo da tempo assieme ai partner del consorzio europeo Gas For Climate: si può arrivare a produrre oltre 120 miliardi di metri cubi di ...

cambiamento climatico - cosa fare per evitare la catastrofe? : (Foto: Getty Images) Cattive, pessime notizie. Al momento, il genere umano è molto lontano dal tenere sotto controllo i cambiamenti climatici. In particolare, arginare l’aumento delle temperature a non oltre un grado e mezzo rispetto ai livelli pre-industriali è considerata un’“impresa erculea”, che necessita di “sforzi senza precedenti” per ridurre drasticamente le emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera nel prossimo decennio. A dirlo è ...

Ambiente : alghe “sosia” 3D per studiare i fondali marini colpiti dal cambiamento climatico : alghe artificiali “sosia” di una specie chiave del Mediterraneo potrebbero essere utilizzate come strumenti di “restauro” degli ecosistemi naturali compromessi dal cambiamento climatico. È quanto emerge dai primi risultati del progetto “Will coralline algae reef mitigate climate change effects on associated fauna?” condotto da ENEA con l’Università di Portsmouth e CNR. Dopo essere state progettate, stampate in 3D e trapiantate sui fondali della ...

Abbiamo 12 anni per risolvere il cambiamento climatico o siamo spacciati : 1.5 gradi di riscaldamento non sono un limite ambientale, ma un termine di discussione coniato nel 2009 per incentivare l'azione politica. Si tratta, comunque, di una quantità di riscaldamento ...

Il cambiamento climatico è ancora reversibile - ma è ora di agire : Il Panel Intergovernativo sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite (IPCC), l'organizzazione di scienziati del clima più autorevole al mondo, ha diffuso il rapporto per il 2018 sullo stato del riscaldamento globale e, in particolare, sugli effetti dell'aumento della temperatura di 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali, seguendo le indicazioni degli accordi di Parigi di mantenerlo "ben al di sotto dei 2 gradi".Il rapporto ...

Il Nobel per l’economia agli effetti di tecnologia e cambiamento climatico sulla crescita : Il premio Nobel per l’economia 2018 vaa William D Nordhaus (sx) e Paul M. Romer (dx) Il cambiamento climatico e l’innovazione tecnologica e i loro effetti sull’economia. Sono questi i campi di studio dei due economisti statunitensi che oggi hanno ricevuto dall’Accademia reale svedese delle Scienze il premio Nobel per l’economia. William D Nordhaus e Paul M. Romer sono i vincitori del prestigioso riconoscimento. Il ...

Nobel economia - vincono Nordhaus e Romer : cambiamento climatico e innovazione tecnlogica : L'accademia reale svedese delle Scienze ha premiato il primo per gli studi sull'effetto del cambiamento climatico sull'economia, mentre il secondo, ex capo economista della Banca mondiale, per il suo ...

