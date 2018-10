Il 71 su Roma è il nuovo centenario del Lotto

Nuovo tour dei TiRomancino nel 2019 - prime date e città per il “concerto della vita” con orchestra sinfonica : biglietti in prevendita : Annunciato il Nuovo tour dei Tiromancino nel 2019, con le prime date di una tournée teatrale che proporrà i brani del Nuovo album Fino a qui in una versione decisamente inedita. Dopo il grande successo della raccolta di duetti su brani storici della band e un'assenza dai palchi di almeno due anni, i Tiromancino torneranno in tour da gennaio 2019 con una serie di concerti nei principali teatri italiani per presentare al pubblico l'ultimo ...

Il bando va deserto. Per evitare un nuovo Spelacchio - Roma ricorre allo sponsor : La missione è evitare un nuovo "Spelacchio". Ma per il Comune di Roma è una sfida non da poco: il Campidoglio ha lanciato un bando per la donazione di un nuovo albero di Natale, con annessa installazione, addobbi e manutenzione. Il tutto a spese del privato. Il bando, pubblicato a giugno, tuttavia non ha avuto molto seguito tant'è che, come riporta il quotidiano Il Tempo, nessun privato si è fatto avanti per compiere ...

Roma : fuori da carcere dopo 12 anni - arrestato di nuovo dopo stupro : Roma – Ancora una violenza sessuale a Roma. Questa volta il teatro dell’aggressione ai danni di una donna di 35 anni originaria dello Sri Lanka e’ stato un appartamento in zona La Storta. E’ qui che venerdi’ scorso un uomo, connazionale della vittima, 52 anni, scarcerato a settembre dopo aver scontato una pena a 12 anni per omicidio volontario, ha aggredito e violentato la donna. L’uomo, dopo aver lasciato il ...

Nuovo stadio Roma - parla Frongia : “iter rallentato - ma andiamo avanti” : Nuovo stadio della Roma, l’assessore allo Sport del Comune Frongia ha parlato dei problemi che stanno rallentando l’iter Sul Nuovo stadio della Roma “non ci siamo mai fermati, siamo sempre andati avanti. Ci sono stati eventi importanti che hanno rallentato l’iter. Ci sono delle verifiche in corso però da parte nostra è rimasta sempre la stessa intenzione“. Lo dice Daniele Frongia, assessore allo Sport del ...

Zingaretti lancia il nuovo Pd : 'le persone prima dei leader'. Renzi annuncia contRomanovra : Al fianco del governatore del Lazio molti big e l'endorsement di Gentiloni. L'ex segretario il prossimo fine settimana alla Leopolda presenterà con Padoan una controproposta di legge di bilancio -

DIRETTA/ Bergamo Virtus Roma (risultato finale 81-59) nuovo successo per Dell'Agnello! (A2 Ovest) : DIRETTA Bergamo Virtus Roma, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca nel programma della seconda giornata del girone Ovest, campionato di Serie A2(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 13:42:00 GMT)

VITTORIO SGARBI HA COMPRATO IL CERVIA/ Ufficiale : è il nuovo presidente del club Romagnolo di Serie D : VITTORIO SGARBI ha COMPRATO il CERVIA. Ufficiale: è il nuovo presidente del club romagnolo di Serie D. "Ho chiesto consigli a Berlusconi, voglio arrivare in Serie A."(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 22:23:00 GMT)

Omicidio come nel Romanzo - condannato Daniele Ughetto Piampaschet/ Nuovo Appello - 25 anni per il filosofo : Omicidio come nel romanzo: Daniele Ughetto Piampaschet condannato a 25 anni nel Nuovo Processo di Appello dopo l'annullamento della Cassazione. Ecco cosa è successo(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 16:39:00 GMT)

Serie A Spal - Semplici : «Roma fortissima : sarà un nuovo esame» : FERRARA - "Abbiamo fatto ottime prestazioni senza ottenere i risultati sperati. C'era bisogno di staccare la spina, la squadra ha speso molto e ci attende un periodo determinante per i nostri ...

Il segreto del faraone nero - il nuovo Romanzo di Marco Buticchi : Marco Buticchi, classe 1957, è un noto scrittore di best seller, spesso accostato, per tematiche letterarie e stile di scrittura, all’autore sudafricano Wilbur Smith (il quale, tra l’altro, lo considera il suo autore italiano preferito). Come per Smith i temi ricorrenti dei suoi romanzi sono l’avventura e i misteri da risolvere, con uno stile che intreccia epoche diverse, dall’antichità ai giorni nostri. La sua ...

Pet Sematary - arriva il nuovo film basato sul Romanzo di Stephen King : Torna l'horror targato Stephen King. 20 Century Fox ha appena rilasciato il primo trailer di 'Pet Sematary', il nuovo film tratto dall'omonimo romanzo del 1983 del celebre scrittore americano. Il ...

Roma - nuovo blitz contro gli Spada : sgomberata la casa di un altro boss : nuovo blitz questa mattina all'alba in piazza Gasparri. Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale sono entrati in azione per sgomberare un appartenente del clan Spada dalla casa comunale che ...

Roma : Figliomeni eletto nuovo vicepresidente dell’Aula : Roma – L’Assemblea capitolina ha eletto Francesco Figliomeni (Fdi) come nuovo vicepresidente dell’Aula dopo le dimissioni di Andrea De Priamo, consigliere di Fratelli d’Italia che ha rinunciato al ruolo dopo essere stato nominato capogruppo. Figliomeni ha raccolto 17 preferenze, Alfio Marchini soltanto 1. Le schede bianche sono state 21, le nulle 3. L'articolo Roma: Figliomeni eletto nuovo vicepresidente dell’Aula ...

