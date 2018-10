Il 40% degli over18 ammette di aver guidato con tanto alcol in corpo

Atletica - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Lorenzo Benati - quinto sui 400 metri - il migliore degli italiani : Sono stati assegnati i primi nove titoli dell’Atletica alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: in Argentina la classifica è stata stilata sommando due prove. Nessuna medaglia per l’Italia: il migliore dei nostri è Lorenzo Benati, quinto sui 400 metri piani. Ottavo posto per Enrico Saccomano e per Diletta Fortuna, entrambi nel lancio del disco. Andiamo a scoprire tutti i medagliati odierni. Nel salto con l’asta femminile oro ...

Star a tutto funky - oltre 400 invitati alla serata dedicata al sound degli anni '70 : oltre quattrocento persone hanno partecipato, l'altra sera, all'evento organizzato da Myriam Fecchi - una delle voci più conosciute della radiofonia italiana attualmente a Rtl 102,5 e radio Zeta - ...

Turchia - la Commissione Ue taglia il 40% degli aiuti : Non bastava la crisi economica interna e l'aumento dell'inflazione, ora la Turchia deve fare i conti anche con il taglio del 40% degli aiuti pari a 759 milioni di euro provenienti dall'Unione Europea. ...

Keith Moon - 40 anni fa se ne andava l’anima folle degli Who : Se parliamo di musica occorre fare i conti con la storia e più in generale con chi ne ha definito il tratto. Figure imprescindibili, prevalentemente passati a miglior vita. D’altronde “il rock è vecchio”! Ed è proprio per questo che, nel presente, ha molto da raccontare. Come ad esempio la storia di Keith Moon. Do you know? Il mitico batterista degli Who moriva proprio oggi, il 7 settembre di 40 anni fa. Parliamo di un ...

Roma - 40 degli immigrati sbarcati dalla Diciotti sono fuggiti - perse le loro tracce. La Caritas li giustifica : Incredibile, 40 dei 144 immigrati della Diciotti sono fuggiti dai loro alloggi, la Caritas li giustifica I sottosegretari all’Interno, Stefano Candiani e Nicola Molteni, in una nota, sottolineano che ”si sono già dileguati 40 dei 144 immigrati maggiorenni sbarcati dalla Diciotti e affidati alla Cei o al centro di Messina. Ricordiamo che, per la legge, queste persone hanno libertà di movimento e quindi non sono sottoposte alla sorveglianza dello ...

Per il pugno di ferro il 40% degli elettori. “Ma gli italiani non sono xenofobi” : Sul no agli sbarchi la maggioranza degli italiani sta con Salvini, come sostiene il leader della Lega? Tecnicamente no. Anche se il numero di cittadini che approva la linea dura è molto elevato, «tra il 40 e il 45%», sostengono due sondaggisti di peso come Antonio Noto e Roberto Weber di Ixè. «Ma la maggioranza, seppur di poco, è contraria all’azio...