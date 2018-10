Il 28 ottobre riapre la cripta del Duce | ma è polemica con l' Anpi

ilgiornale

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) "Desideriamo comunicare che i giorni 27 e 28ladella famiglia Mussolini verrà riaperta dopo i lavori di manutenzione". Così i nipoti e pronipoti delannunciano la riapertura della tomba nel cimitero di Cassiano dove riposano le spoglie del fondatore del fascismo.Il mausoleo versava da anni in pessime condizioni. Colpa del tempo, dell"umidità e delle infiltrazioni d"acqua che avevano danneggiato la struttura. Gli eredi hanno quindi deciso di procedere con i lavori ed ora laè pronta per essere riaperta al pubblico. La data scelta per celebrare la Santa Messa, però, non è casuale ed è destinata ad alimentare polemiche.Il 28, infatti, sarà il novantaseiesimo anniversario della marcia su Roma. Ed è proprio a Predappio, città che ha dato i natali a Benito Mussolini, che l"ha già convocato una manifestazione. Per evitare problemi però la famiglia ha ...