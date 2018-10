Il 20 novembre Italia-Stati Uniti amichevole a Genk

Il 20 novembre Italia-Usa a Genk : La 'Luminus Arena' a Genk, Belgio, ospiterà martedì 20 novembre, ore 20,45 Rai 1, l'amichevole fra la Nazionale di calcio italiana e gli Stati Uniti . Gli Azzurri, che tre giorni prima a Milano ...

U.21 : Italia-Inghilterra il 15 novembre : La Nazionale Under 21 scenderà in campo il 15 novembre prossimo, a Ferrara, per affrontare in amichevole l'Inghilterra, nell'ambito del ciclo di partite che separano gli Azzurrini dalla fase finale ...

Il 20 novembre amichevole Italia-Usa : ANSA, - ROMA, 17 OTT - La 'Luminus Arena' a Genk, Belgio, ospiterà martedì 20 novembre, ore 20,45, l'amichevole fra la Nazionale di calcio italiana e gli Stati Uniti. Gli Azzurri, che tre giorni prima ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : i convocati dell’Italia. L’analisi tra conferme - giovani e nuovi equiparati : Ultimo appuntamento stagionale per quanto riguarda le nazionali per il Rugby internazionale. Come di consueto Novembre è il mese dedicato ai Test Match autunnali, un’infinità di partite spettacolari aspettano il grande pubblico della palla ovale. Impegnata ovviamente anche l’Italia: gli azzurri guidati da Conor O’Shea affronteranno Irlanda, Georgia, Australia e All Blacks. Andiamo ad analizzare nel dettaglio i possibili ...

Dopo il Black Friday - arriva in Italia il Cyber Monday (26 novembre 2018). Acquisti online scontati : come funziona : Il Cyber Monday, che può essere tradotto in Italiano come il “Lunedì Cibernetico” o il Lunedì Virtuale” è un evento commerciale che cade il primo lunedì successivo al Black Friday, il giorno con cui in base a una tradizione di origine statunitense si dà inizio allo shopping natalizio. come durante il Black Friday, anche durante il Cyber Monday diverse attività commerciali propongono prezzi scontati su un ampio assortimento di ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : i 32 convocati della Nuova Zelanda. Ultimo incontro del tour contro l’Italia a Roma : Il CT della Nuova Zelanda di Rugby, Steve Hansen, ha diramato l’elenco dei 32 convocati per i Test Match della finestra autunnale. Gli All Blacks, dopo aver Testato i campi da gioco del Giappone, in vista dei Mondiali del 2019, contro l’Australia e proprio contro la selezione nipponica, si sposteranno in Europa per affrontare a domicilio Inghilterra, Irlanda ed Italia (il 24 novembre a Roma). Di seguito l’elenco dei Match degli ...

Dalla green economy il rilancio dell’occupazione in Italia : il 6 e 7 novembre la 7ª edizione degli Stati Generali : green economy e nuova occupazione per il rilancio dell’Italia: è questo il tema della 7° edizione degli Stati Generali della green economy 2018 che si svolgeranno a Rimini, nell’ambito di Ecomondo, i prossimi 6 e 7 novembre. L’evento è organizzato, con il supporto tecnico della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, dal Consiglio Nazionale della green economy, composto da 66 organizzazioni di imprese, che quest’anno presenterà ai rappresentanti ...

Doctor Who 11 in Italia da gennaio 2019 e in anteprima assoluta al Lucca Comics & Games 2018 a novembre : La prima assoluta di Doctor Who 11 in Italia si terrà al Lucca Comics & Games 2018, il più grande festival Italiano dedicato al fumetto, all'animazione, ai videogame e in generale all'immaginario fantasy, in attesa che parta la programmazione tv su Rai4 a gennaio 2019. L'edizione di quest'anno, in scena a Lucca dal 31 ottobre al 4 novembre, prevede un appuntamento speciale con l'intramontabile classico di fantascienza targato BBC: grazie ...

Ufficialmente in vendita da novembre il OnePlus 6T anche in Italia : date esatte per presentazione e uscita negozi : Non ci sono più segreti e neanche dubbi sull'inizio delle vendite per il OnePlus 6T. Con una nota stampa appena giunta alla nostra redazione, il brand cinese ha fatto sapere che la commercializzazione del top di gamma nuovo di zecca partirà a novembre, solo a qualche giorno di distanza dall'evento di presentazione globale del device, di scena a New York. Fissiamo bene i prossimi appuntamenti legati all'ammiraglia che faranno felici di certo ...

Una vita : ANITA DEL REY (Trini) in ITALIA a novembre - ecco dove… : Direttamente dalla Spagna, presto in ITALIA arriverà ANITA Del Rey, una delle storiche protagoniste della telenovela Una vita nel ruolo di Trini. La Del Rey farà parte del cast della finalissima di Miss Europe Continental 2018, del patron Alberto Cerqua, che si terrà a Napoli il 24 novembre 2018 nella splendida cornice del Teatro Mediterraneo alla Mostra D’Oltremare. ANITA del Rey, attrice, ballerina, cantante, era anche nel cast di Paso ...

Alitalia - Di Maio vuole una soluzione entro fine novembre : Il Ministro del lavoro Luigi Di Maio promette di chiudere la vertenza Alitalia entro il mese di novembre. Una risposta alla pioggia di dubbi e preoccupazioni che ha letteralmente colonizzato la ...

Grande rugby arriva a Roma : 24 novembre Italia-Nuova Zelanda : Roma – È la partita piu’ attesa. E non solo per la giovane Italia del rugby. Perche’ in qualunque angolo del mondo, per gli appassionati (e non) di rugby, la sfida alla Nuova Zelanda e’ la piu’ desiderata, cercata, ambita. I campioni del mondo, quelli dell’Haka, della divisa ‘tuttanera’, quella con la felce argentata, sono quelli che tutti vorrebbero sfidare pur sapendo che batterli e’ ...

Rugby - test match di prestigio per la Nazionale Italiana : il 24 novembre la sfida all’Olimpico con gli All Blacks : Una sfida di altissimo livello per Parisse e compagni quella contro gli All Blacks, gli azzurri chiamati all’ultima verifica prima del 6 Nazioni 2019 I Campioni del Mondo della Nuova Zelanda tornano sul palcoscenico più prestigioso del Rugby italiano, lo Stadio Olimpico di Roma, per affrontare l’Italia di Conor O’Shea sabato 24 novembre (ore 15, diretta DMAX canale 52) nel Cattolica test match che chiude il trittico autunnale di gare ...

“Green economy e nuova occupazione per il rilancio dell’Italia” : a Rimini - il 6 e 7 novembre : Si rinnova per il settimo anno consecutivo l’appuntamento più atteso dal mondo delle imprese green: gli Stati Generali della Green economy, promossi dal Consiglio Nazionale della Green economy composto da 66 organizzazioni di imprese rappresentative della green economy in Italia in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente, si terranno i prossimi 6 e 7 novembre a Rimini Fiera nell’ambito della manifestazione Ecomondo. Al centro del dibattito ...