Identificati 102 geni associati all’autismo

meteoweb.eu

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Jack Kosmicki dell’Harvard University, Mark J. Daly del Massachusetts General Hospital e i loro collaboratori hanno studiato 37.269 campioni genetici raccolti da grandi coorti di ricerca in tutto il mondo: i risultati del più ampio studio di mappatura genetica sul disordine dello spettro autistico mai realizzato finora sono stati presentati all’American Society of Human Genetics 2018 Annual Meeting a San Diego, in California. Il team ha identificato 102all’autismo, facendo progressi significativi verso la separazione deilegati a questa condizione rispetto a quelli collegati a disabilità intellettiva e ritardo dello sviluppo: “Con circa il doppio dei campioni di tutti gli studi precedenti, siamo stati in grado di aumentare sostanzialmente il numero distudiati, nonché di integrare i recenti miglioramenti alla metodologia analitica. ...